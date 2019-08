Yankees 4, Red Sox 2

By The Associated Press

Boston AB R H BI BB SO Avg. Betts rf 4 0 0 0 0 1 .286 Devers 3b 4 0 0 0 0 1 .324 Bogaerts ss 3 1 0 0 1 1 .315 Martinez dh 3 1 1 2 1 0 .295 Benintendi lf 4 0 1 0 0 1 .285 Travis 1b 4 0 0 0 0 2 .265 Chavis 2b 3 0 0 0 0 1 .258 Vazquez c 3 0 1 0 0 1 .279 Bradley Jr. cf 2 0 0 0 1 0 .225 Totals 30 2 3 2 3 8

New York AB R H BI BB SO Avg. LeMahieu 2b 4 1 2 0 0 1 .334 Judge rf 3 1 1 0 1 2 .280 Encarnacion 1b 2 1 0 0 2 1 .234 Hicks dh 4 0 0 0 0 3 .229 Torres ss 3 1 1 4 1 0 .288 Urshela 3b 3 0 1 0 0 1 .311 Maybin lf 2 0 0 0 1 0 .315 Romine c 2 0 0 0 1 1 .261 Gardner cf 3 0 0 0 0 1 .241 Totals 26 4 5 4 6 10

Boston 200 000 000—2 3 0 New York 400 000 00x—4 5 0

LOB_Boston 4, New York 4. 2B_LeMahieu (24). HR_Martinez (24), off Paxton; Torres (21), off Rodriguez. RBIs_Martinez 2 (65), Torres 4 (60). CS_Maybin (4).

Runners left in scoring position_Boston 1 (Chavis); New York 3 (Judge, Urshela, Maybin). RISP_Boston 0 for 2; New York 1 for 7.

Runners moved up_Torres, Urshela. GIDP_LeMahieu, Maybin.

Advertisement

DP_Boston 3 (Bogaerts, Chavis, Travis), (Devers, Chavis, Travis), (Vazquez, Chavis).

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Rodriguez, L, 13-5 6 2-3 5 4 4 6 8 113 4.19 Walden 1-3 0 0 0 0 1 4 3.62 Eovaldi 1 0 0 0 0 1 12 6.66 New York IP H R ER BB SO NP ERA Paxton, W, 6-6 6 2 2 2 3 6 100 4.61 Kahnle, H, 21 1 1 0 0 0 1 15 2.62 Britton, H, 21 1 0 0 0 0 0 8 2.40 Chapman, S, 28-33 1 0 0 0 0 1 9 2.74

Inherited runners-scored_Walden 1-0.

Umpires_Home, Chad Fairchild; First, Mike Estabrook; Second, Bruce Dreckman; Third, Alfonso Marquez.

T_2:41. A_46,932 (47,309).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.