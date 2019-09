Arizona 1, Cincinnati 0

By The Associated Press

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Totals 28 0 3 0 2 7 VanMeter lf 4 0 0 0 0 1 .243 Votto 1b 4 0 1 0 0 1 .268 Suárez 3b 4 0 1 0 0 0 .268 Aquino rf 3 0 1 0 0 0 .270 Barnhart c 3 0 0 0 0 1 .228 Galvis ss 1 0 0 0 2 1 .234 Blandino ph-2b 0 0 0 0 0 0 .238 Peraza 2b-ss 3 0 0 0 0 0 .237 Lorenzen cf 3 0 0 0 0 0 .259 DeSclafani p 2 0 0 0 0 2 .120 O’Grady ph 1 0 0 0 0 1 .200 Kuhnel p 0 0 0 0 0 0 .000

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Totals 24 1 1 1 0 6 Vargas 2b 3 0 0 0 0 1 .259 Marte cf 3 0 0 0 0 0 .326 Escobar 3b 3 0 0 0 0 1 .271 Walker 1b 3 0 0 0 0 0 .255 Rojas lf 3 0 0 0 0 1 .230 C.Kelly c 3 0 0 0 0 1 .247 Ahmed ss 3 1 1 0 0 1 .260 Dyson rf 1 0 0 1 0 0 .235 M.Kelly p 2 0 0 0 0 1 .021 Ginkel p 0 0 0 0 0 0 — Bradley p 0 0 0 0 0 0 .000

Cincinnati 000 000 000_0 3 0 Arizona 001 000 00x_1 1 1

a- for Galvis in the 7th. b-struck out for DeSclafani in the 8th.

E_M.Kelly (3). LOB_Cincinnati 3, Arizona 0. 3B_Ahmed (5). RBIs_Dyson (25). CS_Galvis (1). SF_Dyson.

Advertisement

Runners left in scoring position_Cincinnati 2 (Barnhart, DeSclafani); Arizona 0. RISP_Cincinnati 0 for 5; Arizona 0 for 0.

Runners moved up_Aquino. GIDP_Barnhart.

DP_Arizona 1 (Walker, Ahmed, M.Kelly).

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA DeSclafani L,9-9 7 1 1 1 0 5 78 3.93 Kuhnel 1 0 0 0 0 1 12 6.14

Arizona IP H R ER BB SO NP ERA M.Kelly W,11-14 7 3 0 0 2 5 91 4.49 Ginkel H,6 1 0 0 0 0 1 7 1.93 Bradley S,14-17 1 0 0 0 0 1 13 3.80

Umpires_Home, Mike Estabrook; First, Greg Gibson; Second, Ryan Blakney; Third, Chad Fairchild.

T_2:15. A_35,151 (48,519).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.