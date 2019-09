Atlanta 5, Chicago White Sox 3

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 3 5 3 5 8 García rf-lf 4 0 0 0 0 1 .273 Anderson ss 3 0 2 0 1 1 .328 Abreu 1b 3 0 1 1 1 1 .284 Moncada 3b 4 0 0 0 0 1 .288 J.McCann c 4 0 0 0 0 0 .274 Jiménez lf 4 0 0 0 0 1 .245 Bummer p 0 0 0 0 0 0 — Sánchez 2b 3 1 0 0 1 0 .258 Engel cf 2 2 1 0 2 0 .235 Giolito p 2 0 1 2 0 1 .250 b-Skole ph 1 0 0 0 0 1 .218 Marshall p 0 0 0 0 0 0 — Goins rf 1 0 0 0 0 1 .270

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 5 6 5 2 8 Acuña Jr. rf 3 2 0 0 1 1 .284 Albies 2b 3 0 0 0 1 0 .288 Freeman 1b 4 2 3 5 0 0 .301 Donaldson 3b 4 0 1 0 0 1 .259 B.McCann c 3 0 0 0 0 1 .260 Swanson ss 3 0 0 0 0 1 .258 Ortega lf 3 0 0 0 0 1 .245 Hamilton cf 3 0 0 0 0 2 .333 Teheran p 1 0 0 0 0 1 .120 a-Camargo ph 1 1 1 0 0 0 .225 Jackson p 0 0 0 0 0 0 — Greene p 0 0 0 0 0 0 — c-Hechavarría ph 1 0 1 0 0 0 .282 Melancon p 0 0 0 0 0 0 —

Chicago 020 000 100_3 5 0 Atlanta 200 002 01x_5 6 0

a-doubled for Teheran in the 6th. b-struck out for Giolito in the 7th. c-singled for Greene in the 8th.

LOB_Chicago 6, Atlanta 2. 2B_Anderson (26), Camargo (11). HR_Freeman 2 (38), off Giolito. RBIs_Giolito 2 (2), Abreu (103), Freeman 5 (114). SB_Acuña Jr. 2 (33). CS_Anderson (5).

Runners left in scoring position_Chicago 2 (Moncada, J.McCann); Atlanta 0. RISP_Chicago 2 for 7; Atlanta 3 for 7.

Runners moved up_Moncada. GIDP_Donaldson.

DP_Chicago 1 (Moncada, Sánchez, Abreu).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Giolito, L, 14-8 6 4 4 4 1 7 86 3.30 Marshall 1 1-3 1 1 1 1 1 29 2.95 Bummer 2-3 1 0 0 0 0 9 2.04

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Teheran, W, 9-8 6 3 2 2 4 5 102 3.38 Jackson, H, 8 1 2 1 1 1 2 33 3.58 Greene, H, 5 1 0 0 0 0 0 11 4.40 Melancon, S, 7-7 1 0 0 0 0 1 10 5.40

Inherited runners-scored_Bummer 2-1. WP_Jackson.

Umpires_Home, Greg Gibson; First, Jordan Baker; Second, Brian Knight; Third, Pat Hoberg.

T_3:08. A_41,397 (41,149).

