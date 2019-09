Blackhawks-Red Wings Sum

By The Associated Press

Chicago 0 2 1—3 Detroit 1 2 2—5

First Period_1, Detroit, Puempel (Pearson, Hicketts), 10:38.

Second Period_2, Chicago, Holm (Shaw, Strome), 5:32. 3, Detroit, Ford (Elson, Ehn), 6:27. 4, Detroit, Terry (Turgeon, Cholowski), 15:26. 5, Chicago, Kubalik (Perlini, Dahlstrom), 17:09.

Third Period_6, Chicago, Kubalik (Holm), 6:40 (pp). 7, Detroit, Rasmussen (Svechnikov, Hirose), 15:23 (pp). 8, Detroit, Glendening (Nemeth), 19:00.

Shots on Goal_Chicago 5-10-10_25. Detroit 13-14-12_39.

Power-play opportunities_Chicago 1 of 4; Detroit 1 of 4.

Goalies_Chicago, Lehner 0-0-0 (17 shots-15 saves), Lankinen 0-0-0 (21-19). Detroit, Pickard 0-0-0 (17-15), Howard 0-0-0 (8-7).

A_15,108 (20,000). T_2:25.

Referees_Conor O’Donnell, Dan O’Halloran. Linesmen_Greg Devorski, Steve Miller.

