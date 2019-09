BMW PGA Championship Leading Scores

By The Associated Press

Saturday At Wentworth Golf Club (East Course) Virginia Water, England Purse: $7 million Yardage: 7,284; Par: 72 Third Round Danny Willett, England 68-65-68—201 Jon Rahm, Spain 66-67-68—201 Christiaan Bezuidenhout, South Africa 68-67-69—204 Justin Rose, England 67-68-69—204 Shubhankar Sharma, India 71-67-66—204 Richie Ramsay, Scotland 71-68-67—206 Rafa Cabrera Bello, Spain 69-70-67—206 Patrick Reed, United States 70-70-67—207 Billy Horschel, United States 72-65-71—208 Paul Casey, England 68-69-71—208 Viktor Hovland, Norway 69-69-70—208 Andrew Putnam, United States 71-67-70—208 Andrew Johnston, England 69-70-69—208 Francesco Molinari, Italy 69-70-69—208 Henrik Stenson, Denmark 66-69-74—209 Paul Waring, England 70-71-68—209 Ross Fisher, England 70-73-66—209 Also Alex Noren, Sweden 69-72-69—210 Kurt Kitayama, United States 71-71-68—210 Bernd Wiesberger, Austria 74-67-69—210 Rory McIlroy, Northern Ireland 76-69-65—210 Shane Lowry, Ireland 72-71-69—212 Matt Wallace, England 65-76-72—213 Julian Suri, United States 71-74-69—214 Tony Finau, United States 70-68-77—215 Tommy Fleetwood, England 70-75-70—215 Matthew Fitzpatrick, England 73-71-74—218 Ernie Els, South Africa 68-76-76—220 Ian Poulter, England 73-70-77—220 Padraig Harrington, Ireland 73-72-75—220

