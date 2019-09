Boston 10, Texas 3

By The Associated Press

Boston AB R H BI BB SO Avg. Totals 38 10 12 10 4 10 Benintendi lf 4 1 0 0 1 1 .267 Devers 3b 5 2 2 1 0 1 .310 Bogaerts ss 4 1 1 1 0 1 .305 M.Hernández 2b 0 0 0 0 0 0 .250 Martinez dh 5 0 2 1 0 0 .303 1-Travis pr-dh 0 0 0 0 0 0 .222 Vázquez c 2 2 1 2 0 0 .275 León c 2 1 0 0 1 0 .195 Moreland 1b 5 2 4 2 0 1 .254 G.Hernández rf 4 1 0 0 1 2 .105 Bradley Jr. cf 3 0 0 1 1 2 .223 Owings 2b-ss 4 0 2 2 0 2 .150

Texas AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 3 7 3 1 11 Choo rf 4 1 1 0 0 0 .265 Andrus ss 4 1 1 0 0 1 .274 Calhoun dh 0 0 0 0 0 0 .271 a-Solak ph-dh 3 0 1 0 0 1 .295 Odor 2b 3 1 1 2 1 2 .203 Santana 3b 3 0 1 0 0 0 .285 Guzmán 1b 4 0 1 1 0 2 .220 Heineman lf 4 0 0 0 0 2 .174 DeShields cf 4 0 1 0 0 0 .246 Federowicz c 4 0 0 0 0 3 .160

Boston 032 002 102_10 12 0 Texas 300 000 000_3 7 1

a-singled for Calhoun in the 3rd.

1-ran for Martinez in the 9th.

E_Santana (16). LOB_Boston 6, Texas 6. 2B_Devers (52), Choo (30), Odor (29), Santana (23). HR_Vázquez (23), off Allard; Moreland (19), off Martin; Devers (32), off J.Hernández. RBIs_Bradley Jr. (60), Owings 2 (4), Vázquez 2 (71), Moreland 2 (58), Devers (115), Bogaerts (113), Martinez (104), Odor 2 (86), Guzmán (34). SB_DeShields (23). CS_Bradley Jr. (6). SF_Bogaerts.

Advertisement

Runners left in scoring position_Boston 1 (G.Hernández); Texas 4 (Andrus, Heineman, Guzmán). RISP_Boston 3 for 6; Texas 3 for 8.

Runners moved up_Bradley Jr..

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Porcello, W, 14-12 6 6 3 3 0 8 98 5.52 T.Kelley 2-3 0 0 0 0 0 9 0.00 Taylor 1-3 0 0 0 0 0 1 3.04 Brasier 1 1 0 0 1 1 26 4.94 Cashner 1 0 0 0 0 2 17 5.71

Texas IP H R ER BB SO NP ERA Allard, L, 4-2 3 6 5 5 1 1 80 4.96 Farrell 2 0 0 0 1 2 28 2.38 Martin 1 2 2 1 0 2 20 4.84 J.Hernández 2 2 1 1 0 3 25 4.91 Gibaut 2-3 2 2 2 2 1 25 5.11 Guerrieri 1-3 0 0 0 0 1 4 5.18

Inherited runners-scored_Guerrieri 2-0. HBP_Porcello 2 (Calhoun,Santana).

Umpires_Home, John Libka; First, CB Bucknor; Second, Will Little; Third, Fieldin Cubreth.

T_3:18. A_29,290 (49,115).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.