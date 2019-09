Boston 7, Toronto 4

By The Associated Press

Boston AB R H BI BB SO Avg. Totals 38 7 12 7 2 8 Betts rf 5 2 3 0 0 0 .293 Holt 3b 5 1 2 2 0 0 .316 Bogaerts ss 5 1 2 1 0 0 .304 Martinez dh 3 1 1 1 2 1 .303 Benintendi lf 4 0 0 0 0 1 .271 Moreland 1b 4 1 1 0 0 1 .246 Bradley Jr. cf 4 1 1 0 0 3 .222 M.Hernández 2b 4 0 1 2 0 2 .284 Centeno c 4 0 1 1 0 0 .200

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 4 7 4 6 9 Bichette ss 4 1 1 0 1 0 .305 Biggio 2b 4 2 3 1 1 1 .220 Guerrero Jr. 3b 5 0 1 1 0 1 .273 Tellez 1b 4 0 0 1 0 3 .221 Smoak dh 4 1 0 0 1 2 .210 Grichuk cf 4 0 1 0 0 2 .233 McGuire c 2 0 0 0 2 0 .313 McKinney rf 1 0 0 0 0 0 .212 a-Alford ph-rf 2 0 1 0 0 0 .200 Fisher lf 3 0 0 1 1 0 .160

Boston 021 100 201_7 12 0 Toronto 000 020 011_4 7 3

a-flied out for McKinney in the 5th.

E_Alford (1), McGuire (1), Fisher (3). LOB_Boston 6, Toronto 10. 2B_M.Hernández (6), Bogaerts (50), Martinez (33), Bradley Jr. (24), Grichuk (27), Bichette (16). 3B_Biggio (1). RBIs_M.Hernández 2 (10), Martinez (96), Centeno (1), Holt 2 (31), Bogaerts (106), Biggio (37), Guerrero Jr. (65), Fisher (10), Tellez (49). SB_Betts (15). SF_Tellez.

Runners left in scoring position_Boston 3 (Centeno, Benintendi, Holt); Toronto 5 (McKinney, Tellez, Guerrero Jr., Bichette). RISP_Boston 6 for 11; Toronto 3 for 9.

Runners moved up_Guerrero Jr.. GIDP_Benintendi.

DP_Toronto 1 (Bichette, Guerrero Jr., Tellez).

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Chacín 2 2-3 2 0 0 2 3 48 0.00 Hernandez 1-3 0 0 0 0 1 6 3.68 Taylor, W, 2-2 1 0 0 0 0 1 8 3.00 Johnson 2-3 1 2 2 1 0 23 6.69 Brasier, H, 10 1-3 1 0 0 0 0 4 5.44 Cashner, H, 2 1 0 0 0 0 0 17 6.00 Walden 1 1 0 0 0 1 17 3.33 Barnes 2-3 1 1 1 3 2 23 4.26 Workman, S, 12-18 1 1-3 1 1 0 0 1 21 2.10

Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Buchholz, L, 1-5 4 7 4 4 1 4 80 5.63 Stewart 1 0 0 0 1 0 17 3.78 Boshers 1 0 0 0 0 1 15 5.52 Romano 1-3 3 2 1 0 1 20 5.59 Pannone 1 2-3 0 0 0 0 2 16 6.19 Shafer 1 2 1 0 0 0 18 2.88

Inherited runners-scored_Hernandez 2-0, Brasier 1-1, Workman 3-0, Pannone 1-0. HBP_Walden (Alford). WP_Walden. PB_Centeno (1).

Umpires_Home, Chris Segal; First, Jeff Nelson; Second, Stu Scheuwater; Third, Alan Porter.

T_3:32. A_17,420 (53,506).

