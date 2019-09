Chicago Cubs 17, Pittsburgh 8

By The Associated Press

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Totals 40 8 13 5 2 9 Newman ss 5 1 3 1 0 0 .315 Markel p 0 0 0 0 0 0 .000 Reynolds cf 3 1 0 0 1 2 .323 Kramer lf 1 0 0 0 0 0 .250 Cabrera rf 5 0 0 0 0 1 .277 Bell 1b 3 0 1 0 0 0 .277 González 3b 2 0 0 0 0 1 .215 Osuna 3b-1b 4 2 0 0 1 3 .256 Reyes lf-cf 5 2 3 2 0 1 .192 Frazier 2b 4 1 2 1 0 1 .280 Díaz c 4 0 1 1 0 0 .248 Brault p 1 0 1 0 0 0 .333 McRae p 1 0 0 0 0 0 .200 Stallings ph 1 0 1 0 0 0 .273 Ramirez p 0 0 0 0 0 0 .000 Hartlieb p 0 0 0 0 0 0 — Tucker ph-ss 1 1 1 0 0 0 .220

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 40 17 16 17 10 9 Rizzo 1b 5 2 3 4 0 1 .286 Caratini 1b 1 0 0 0 0 0 .273 Castellanos rf 4 1 2 3 1 1 .329 Happ ph-rf 1 0 0 0 0 1 .216 Bryant 3b 4 1 1 0 1 0 .281 Garcia 2b-lf 0 0 0 0 1 0 .206 Contreras c 4 3 3 2 1 0 .283 Lucroy c 0 0 0 0 1 0 .214 Schwarber lf 4 2 1 0 0 3 .233 Descalso ph-2b 1 0 0 0 0 1 .178 Hoerner ss 5 2 2 4 1 0 .350 Bote 2b-3b 2 2 0 0 3 0 .262 Almora Jr. cf 3 1 2 0 0 0 .242 Heyward ph-cf 2 1 1 3 0 1 .257 Lester p 2 1 0 0 1 1 .178 Kemp ph 1 1 1 1 0 0 .167 Wieck p 0 0 0 0 0 0 — Mills p 1 0 0 0 0 0 .111

Pittsburgh 400 030 010_8 13 0 Chicago 505 070 00x_17 16 3

a-doubled for McRae in the 5th. b-doubled for Almora Jr. in the 5th. c-singled for Lester in the 5th. d-tripled for Hartlieb in the 8th. e-struck out for Castellanos in the 8th. f-struck out for Schwarber in the 8th.

E_Contreras 2 (12), Almora Jr. (3). LOB_Pittsburgh 7, Chicago 10. 2B_Frazier (30), Reyes (5), Newman (19), Stallings (5), Schwarber (23), Heyward (19), Castellanos (13). 3B_Reyes (1), Tucker (2). HR_Castellanos (15), off Brault; Contreras 2 (23), off Brault; Hoerner (1), off Brault; Rizzo (26), off Brault. RBIs_Reyes 2 (14), Frazier (47), Díaz (27), Newman (56), Castellanos 3 (30), Contreras 2 (62), Hoerner 4 (8), Rizzo 4 (91), Heyward 3 (58), Kemp (6).

Runners left in scoring position_Pittsburgh 5 (Díaz, Cabrera, Reynolds, Newman); Chicago 6 (Lester, Schwarber, Bryant, Hoerner). RISP_Pittsburgh 5 for 12; Chicago 6 for 11.

Runners moved up_Reynolds, Almora Jr..

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Brault L,4-5 2 2-3 8 10 10 3 2 75 4.89 McRae 1 1-3 1 0 0 3 1 45 7.89 Ramirez 2-3 4 6 6 1 2 30 11.57 Hartlieb 2 1-3 3 1 1 1 2 32 8.24 Markel 1 0 0 0 2 2 24 7.71

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Lester W,13-10 5 11 7 4 2 2 107 4.59 Wieck 1 0 0 0 0 3 13 1.93 Mills S,1-1 3 2 1 1 0 4 40 3.70

Inherited runners-scored_Hartlieb 1-1. HBP_Ramirez (Schwarber). WP_Ramirez.

Umpires_Home, Dave Rackley; First, Alfonso Marquez; Second, Dan Bellino; Third, Jeremie Rehak.

T_3:52. A_39,080 (41,649).

