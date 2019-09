Chicago Cubs 4, San Diego 1

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 4 8 4 2 11 Rizzo 1b 4 1 0 0 1 0 .283 Castellanos rf 4 0 0 0 0 3 .325 Almora Jr. cf 0 0 0 0 0 0 .239 Schwarber lf 3 1 1 0 1 2 .233 Bryant 3b 3 1 1 1 0 0 .281 Caratini c 4 0 1 0 0 1 .275 Heyward cf-rf 4 1 2 0 0 1 .256 Happ 2b 4 0 2 2 0 1 .218 Bote 2b 0 0 0 0 0 0 .264 Hoerner ss 4 0 1 0 0 1 .333 Darvish p 2 0 0 0 0 2 .098 b-Zobrist ph 1 0 0 1 0 0 .252 Ryan p 0 0 0 0 0 0 .000 d-Kemp ph 0 0 0 0 0 0 .153 Wick p 0 0 0 0 0 0 —

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 1 5 1 4 19 G.Garcia 2b 4 0 1 0 0 2 .249 Martini lf 4 1 1 0 0 2 .341 Myers cf 4 0 0 0 0 3 .241 e-Jankowski ph 0 0 0 0 0 0 .100 Hosmer 1b 4 0 1 0 0 3 .279 Naylor rf 3 0 0 0 1 3 .245 France 3b 2 0 0 0 2 2 .223 Allen c 3 0 0 0 0 1 .217 f-Machado ph 0 0 0 1 0 0 .259 Urías ss 3 0 1 0 1 2 .211 Lamet p 1 0 1 0 0 0 .111 a-Margot ph 1 0 0 0 0 1 .245 Margevicius p 0 0 0 0 0 0 .200 Guerra p 0 0 0 0 0 0 — Perdomo p 0 0 0 0 0 0 .143 c-Mejias-Brean ph 1 0 0 0 0 0 .143 Reyes p 0 0 0 0 0 0 .000

Chicago 100 200 100_4 8 0 San Diego 000 000 001_1 5 0

a-struck out for Lamet in the 5th. b-pinch hit for Darvish in the 7th. c-grounded out for Perdomo in the 8th. d-hit by pitch for Ryan in the 9th. e- for Myers in the 9th. f-hit by pitch for Allen in the 9th.

LOB_Chicago 6, San Diego 7. 2B_Heyward (18), Martini (3). 3B_G.Garcia (4). RBIs_Bryant (69), Happ 2 (16), Zobrist (12), Machado (79). SB_Bryant (4), Schwarber (2). SF_Bryant.

Runners left in scoring position_Chicago 2 (Rizzo); San Diego 4 (Margot, Hosmer, Urías). RISP_Chicago 2 for 7; San Diego 1 for 8.

GIDP_Hoerner, Allen, Mejias-Brean.

DP_Chicago 2 (Rizzo, Hoerner, Rizzo; Hoerner, Happ, Rizzo); San Diego 1 (G.Garcia, Urías, Hosmer).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Darvish, W, 6-6 6 2 0 0 2 14 110 3.97 Ryan 2 1 0 0 1 2 29 2.88 Wick 1 2 1 1 1 3 29 2.79

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Lamet, L, 2-5 5 4 3 3 2 7 74 4.06 Margevicius 1 2 1 1 0 1 16 6.47 Guerra 1 0 0 0 0 1 11 13.50 Perdomo 1 0 0 0 0 1 15 3.38 Reyes 1 2 0 0 0 1 26 10.00

Inherited runners-scored_Guerra 2-1. HBP_Reyes (Kemp), Wick (Machado).

Umpires_Home, Ramon De Jesus; First, Fieldin Cubreth; Second, CB Bucknor; Third, D.J. Reyburn.

T_3:29. A_22,501 (42,445).

