Chicago White Sox 10, Detroit 1

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Sánchez 2b 6 1 4 2 0 1 .255 Anderson ss 5 1 2 0 0 1 .336 Goins ph-ss 1 0 0 0 0 0 .254 Abreu 1b 6 1 1 0 0 1 .279 Moncada 3b 3 2 2 2 1 0 .314 Mendick 3b 1 0 1 0 0 0 .308 E.Jiménez lf 5 2 3 4 0 2 .268 Collins dh 5 1 1 1 0 3 .143 McCann c 4 1 1 0 1 1 .274 Palka rf 5 1 3 0 0 0 .072 Engel cf 5 0 1 1 0 3 .234

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Reyes cf 4 0 2 0 0 0 .303 H.Castro 2b 4 0 1 0 0 0 .299 Cabrera dh 2 0 1 1 0 0 .285 Dixon ph-dh 2 0 0 0 0 0 .246 Stewart lf 4 0 1 0 0 2 .242 Candelario 1b 4 0 1 0 0 0 .198 Mercer ss 4 0 1 0 0 3 .273 Rodríguez 3b 3 0 0 0 1 0 .214 Hicks c 3 0 0 0 0 2 .212 Demeritte rf 2 1 0 0 1 2 .225

Chicago 022 500 100_10 19 0 Detroit 001 000 000_1 7 3

a-popped out for Cabrera in the 6th. b-popped out for Anderson in the 9th.

E_Stewart (5), Rodríguez (7), Reyes (1). LOB_Chicago 11, Detroit 6. 2B_Anderson (32), Collins (2), Sánchez 2 (19), Engel (8), Stewart (25), Candelario (15). 3B_E.Jiménez (2). HR_Moncada (24), off Zimmermann; E.Jiménez (29), off Zimmermann. RBIs_Collins (8), Sánchez 2 (41), Moncada 2 (75), E.Jiménez 4 (75), Engel (26), Cabrera (56). SB_Anderson (17).

Runners left in scoring position_Chicago 8 (Moncada, Anderson 2, E.Jiménez, McCann, Abreu); Detroit 3 (Hicks, Candelario, Mercer). RISP_Chicago 8 for 22; Detroit 2 for 8.

Runners moved up_Abreu, Candelario, Reyes. LIDP_H.Castro. GIDP_H.Castro.

DP_Chicago 2 (Abreu, Anderson, Abreu; Anderson, Abreu, Anderson).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Cease W,4-7 6 5 1 1 2 8 104 5.79 Herrera 1 0 0 0 0 1 12 6.38 Bañuelos 2 2 0 0 0 0 31 7.21

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Zimmermann L,1-12 3 2-3 11 9 9 1 6 72 6.85 Ramirez 1 1-3 0 0 0 0 1 18 4.19 Schreiber 1 2 0 0 0 1 24 6.30 Soto 1 2 1 1 1 1 25 5.91 Reininger 1 2 0 0 0 2 24 8.67 Cisnero 1 2 0 0 0 1 25 4.05

IBB_off Zimmermann (Moncada).

Umpires_Home, Jansen Visconti; First, Bill Miller; Second, Doug Eddings; Third, Chad Whitson.

T_3:14. A_15,265 (41,297).

