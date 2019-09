Chicago White Sox 5, Detroit 3

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. García rf 5 1 3 0 0 0 .279 Anderson ss 4 1 1 1 1 1 .335 Abreu 1b 5 1 3 2 0 0 .282 E.Jiménez lf 5 1 1 0 0 1 .267 Moncada 3b 5 0 2 2 0 2 .315 McCann c 5 0 2 0 0 1 .275 Castillo dh 5 0 2 0 0 2 .207 Sánchez 2b 5 1 1 0 0 1 .255 Engel cf 4 0 2 0 0 1 .239

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Reyes cf 5 0 1 1 0 2 .301 Dixon lf 3 0 1 1 0 1 .247 H.Castro 2b 4 0 1 0 0 1 .299 Candelario 1b 3 0 1 0 1 0 .199 Stewart dh 4 0 1 0 0 1 .242 Lugo 3b 4 1 3 0 0 0 .240 Demeritte rf 4 0 0 0 0 2 .219 Rogers c 3 1 1 0 0 1 .127 a-Rodríguez ph 1 0 1 1 0 0 .217 W.Castro ss 4 1 1 0 0 0 .220

Chicago 000 030 020_5 17 0 Detroit 000 020 001_3 11 0

a-singled for Rogers in the 9th.

LOB_Chicago 12, Detroit 7. 2B_Castillo (12), McCann (26), W.Castro (5). 3B_Moncada (5). HR_Anderson (18), off Alexander. RBIs_Anderson (56), Moncada 2 (77), Abreu 2 (121), Reyes (22), Dixon (52), Rodríguez (42). SF_Dixon.

Advertisement

Runners left in scoring position_Chicago 5 (Sánchez, E.Jiménez 2, Engel, Castillo); Detroit 1 (Reyes). RISP_Chicago 3 for 13; Detroit 1 for 6.

Runners moved up_Anderson, Reyes, W.Castro. GIDP_Demeritte, W.Castro, Dixon.

DP_Chicago 3 (Anderson, Sánchez, Abreu; Sánchez, Anderson, Abreu; Sánchez, Anderson, Abreu).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Nova, W, 11-12 5 8 2 2 0 3 74 4.80 Marshall, H, 16 1 1-3 1 0 0 0 1 18 2.64 Bummer, H, 24 1 2-3 0 0 0 1 2 21 2.25 Colomé, S, 29-31 1 2 1 1 0 2 19 2.70

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Alexander, L, 1-4 4 1-3 10 3 3 0 4 91 4.99 McKay 1 2-3 2 0 0 0 2 28 4.34 Farmer 1 1 0 0 0 0 9 3.90 Garcia 1 3 2 2 1 1 26 14.29 J.Jiménez 1 1 0 0 0 2 17 4.45

Inherited runners-scored_McKay 1-0. WP_Colomé. PB_McCann (3).

Umpires_Home, Bill Miller; First, Doug Eddings; Second, Chad Whitson; Third, Jansen Visconti.

T_3:25. A_16,891 (41,297).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.