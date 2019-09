Cincinnati 4, Chicago Cubs 2

By The Associated Press

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 4 7 4 2 15 VanMeter 2b 4 1 1 0 0 1 .242 R.Iglesias p 0 0 0 0 0 0 .000 Votto 1b 2 1 1 1 2 1 .269 Suárez 3b 4 0 2 1 0 2 .271 Aquino rf 4 1 1 2 0 2 .261 Barnhart c 4 0 1 0 0 1 .223 Ervin lf 4 0 0 0 0 2 .284 O’Grady cf 3 0 0 0 0 2 .167 b-J.Iglesias ph-ss 1 0 0 0 0 1 .285 Peraza ss-2b 4 0 0 0 0 1 .235 Gray p 3 1 1 0 0 1 .156 Lorenzen p-cf 1 0 0 0 0 1 .206

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 2 5 2 3 13 Zobrist 2b 3 0 1 0 0 1 .283 Castellanos rf 3 2 0 0 1 1 .333 Bryant 3b 4 0 0 0 0 3 .287 Schwarber lf 4 0 3 2 0 1 .239 Contreras 1b 4 0 0 0 0 1 .279 Caratini c 3 0 0 0 1 1 .274 Heyward cf 4 0 0 0 0 1 .257 Hoerner ss 4 0 1 0 0 1 .351 Darvish p 2 0 0 0 0 2 .094 a-Kemp ph 0 0 0 0 1 0 .175 Hultzen p 0 0 0 0 0 0 — Cishek p 0 0 0 0 0 0 .000 Wieck p 0 0 0 0 0 0 — c-Happ ph 1 0 0 0 0 1 .218

Cincinnati 300 010 000_4 7 0 Chicago 101 000 000_2 5 0

a-walked for Darvish in the 7th. b-struck out for O’Grady in the 9th. c-struck out for Wieck in the 9th.

LOB_Cincinnati 5, Chicago 7. 2B_Votto (30), Schwarber (24). 3B_Schwarber (3). HR_Aquino (16), off Darvish. RBIs_Votto (47), Aquino 2 (41), Suárez (101), Schwarber 2 (90).

Runners left in scoring position_Cincinnati 2 (Aquino, Ervin); Chicago 4 (Contreras 2, Darvish, Castellanos). RISP_Cincinnati 2 for 7; Chicago 0 for 4.

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Gray, W, 11-7 6 2-3 4 2 2 3 9 102 2.80 Lorenzen, H, 21 1 1-3 1 0 0 0 2 19 3.06 R.Iglesias, S, 32-37 1 0 0 0 0 2 17 4.12

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Darvish, L, 6-7 7 6 4 4 1 13 102 4.02 Hultzen 0 0 0 0 1 0 5 0.00 Cishek 1 1 0 0 0 0 17 3.08 Wieck 1 0 0 0 0 2 9 1.42

Hultzen pitched to 1 batters in the 8th

Inherited runners-scored_Lorenzen 2-0, Cishek 1-0. HBP_Gray (Zobrist).

Umpires_Home, Laz Diaz; First, Tony Randazzo; Second, Cory Blaser; Third, Jeff Nelson.

T_3:09. A_34,267 (41,649).

