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The Associated Press
 
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Cleveland 2, Detroit 1

September 18, 2019 10:07 pm
 
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Detroit Cleveland
ab r h bi ab r h bi
Totals 31 1 4 1 Totals 35 2 9 2
V.Reyes cf 3 0 0 1 Lindor ss 4 0 1 0
H.Castro 2b 4 0 1 0 Mercado cf 5 0 0 0
Cabrera dh 3 0 0 0 Santana dh 4 0 2 1
Stewart lf 4 0 1 0 Puig rf 5 0 4 1
Candelario 1b 0 0 0 0 Freeman 2b 3 0 1 0
Lugo 3b 4 0 0 0 Allen lf 4 0 0 0
Dixon 1b-lf 4 0 1 0 Bauers 1b 3 0 0 0
Demeritte rf 4 0 0 0 R.Pérez c 4 0 0 0
Rogers c 3 1 1 0 Zimmer pr 0 1 0 0
W.Castro ss 2 0 0 0 Flaherty 3b 3 1 1 0
Detroit 001 000 000 0 1
Cleveland 001 000 000 1 2

E_W.Castro (3). DP_Detroit 1, Cleveland 0. LOB_Detroit 3, Cleveland 9. 2B_Rogers (3), Stewart (24). 3B_H.Castro (4). SF_V.Reyes (2). S_W.Castro (1), Freeman (6), Flaherty (1).

IP H R ER BB SO
Detroit
Turnbull 5 6 1 1 0 8
McKay 1 1 0 0 0 1
Garcia 1 0 0 0 1 0
Farmer 2 1 0 0 0 0
Cisnero L,0-4 2-3 1 1 0 2 0
Cleveland
Civale 7 2-3 4 1 1 1 4
O.Pérez 2-3 0 0 0 0 1
Goody 2-3 0 0 0 0 0
Cimber W,6-3 1 0 0 0 0 2

WP_Turnbull.

Umpires_Home, Ben May; First, Tom Hallion; Second, Phil Cuzzi; Third, Adam Hamari.

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T_2:45. A_15,828 (35,225).

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Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.

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