Cleveland 2, Detroit 1

|Detroit
|
|
|
|
|
|Cleveland
|
|
|
|
|
|
|ab
|r
|h
|bi
|
|
|ab
|r
|h
|bi
|
|Totals
|31
|1
|4
|1
|
|Totals
|35
|2
|9
|2
|
|V.Reyes cf
|3
|0
|0
|1
|
|Lindor ss
|4
|0
|1
|0
|
|H.Castro 2b
|4
|0
|1
|0
|
|Mercado cf
|5
|0
|0
|0
|
|Cabrera dh
|3
|0
|0
|0
|
|Santana dh
|4
|0
|2
|1
|
|Stewart lf
|4
|0
|1
|0
|
|Puig rf
|5
|0
|4
|1
|
|Candelario 1b
|0
|0
|0
|0
|
|Freeman 2b
|3
|0
|1
|0
|
|Lugo 3b
|4
|0
|0
|0
|
|Allen lf
|4
|0
|0
|0
|
|Dixon 1b-lf
|4
|0
|1
|0
|
|Bauers 1b
|3
|0
|0
|0
|
|Demeritte rf
|4
|0
|0
|0
|
|R.Pérez c
|4
|0
|0
|0
|
|Rogers c
|3
|1
|1
|0
|
|Zimmer pr
|0
|1
|0
|0
|
|W.Castro ss
|2
|0
|0
|0
|
|Flaherty 3b
|3
|1
|1
|0
|
|Detroit
|001
|000
|000
|0
|—
|1
|Cleveland
|001
|000
|000
|1
|—
|2
E_W.Castro (3). DP_Detroit 1, Cleveland 0. LOB_Detroit 3, Cleveland 9. 2B_Rogers (3), Stewart (24). 3B_H.Castro (4). SF_V.Reyes (2). S_W.Castro (1), Freeman (6), Flaherty (1).
|Detroit
|
|
|
|
|
|
|
|Turnbull
|5
|
|6
|1
|1
|0
|8
|McKay
|1
|
|1
|0
|0
|0
|1
|Garcia
|1
|
|0
|0
|0
|1
|0
|Farmer
|2
|
|1
|0
|0
|0
|0
|Cisnero L,0-4
|
|2-3
|1
|1
|0
|2
|0
|Cleveland
|
|
|
|
|
|
|
|Civale
|7
|2-3
|4
|1
|1
|1
|4
|O.Pérez
|
|2-3
|0
|0
|0
|0
|1
|Goody
|
|2-3
|0
|0
|0
|0
|0
|Cimber W,6-3
|1
|
|0
|0
|0
|0
|2
WP_Turnbull.
Umpires_Home, Ben May; First, Tom Hallion; Second, Phil Cuzzi; Third, Adam Hamari.
T_2:45. A_15,828 (35,225).
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