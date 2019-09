Colorado 2, LA Galaxy 1

By The Associated Press

Los Angeles Galaxy 0 1 — 1 Colorado 0 2 — 2

First half_None.

Second half_1, Colorado, Bassett, 2 (Price), 79th minute; 2, Los Angeles Galaxy, Gonzalez, 1 (Pavon), 82nd; 3, Colorado, Mezquida, 4 (penalty kick), 85th.

Goalies_Los Angeles Galaxy, David Bingham, Matt Lampson; Colorado, Clint Irwin, Andre Rawls.

Yellow Cards_Skjelvik, Los Angeles Galaxy, 38th; Steres, Los Angeles Galaxy, 78th; Price, Colorado, 89th; Pavon, Los Angeles Galaxy, 90th+6; Shinyashiki, Colorado, 90th+7.

Referee_Fotis Bazakos. Assistant Referees_Matthew Nelson, Jeffrey Greeson, Alejandro Mariscal. 4th Official_Marcos De Oliveira.

A_10,945.

Lineups

Los Angeles Galaxy_David Bingham; Rolf Feltscher, Giancarlo Gonzalez, Jorgen Skjelvik, Daniel Steres; Favio Alvarez (Emil Cuello, 74th), Servando Carrasco (Efrain Alvarez, 86th), Joe Corona; Zlatan Ibrahimovic, Cristian Pavon, Chris Pontius (Uriel Antuna, 55th).

Colorado_Clint Irwin; Lalas Abubakar, Keegan Rosenberry, Tommy Smith, Danny Wilson; Kellyn Acosta, Cole Bassett (Axel Sjoberg, 87th), Sam Nicholson, Jack Price; Nicolas Mezquida, Andre Shinyashiki.

