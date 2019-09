Colorado 2, St. Louis 1

By The Associated Press

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 1 6 1 4 7 Fowler rf 2 1 2 0 2 0 .245 Wong 2b 3 0 0 0 0 1 .283 Goldschmidt 1b 3 0 1 1 1 1 .259 Ozuna lf 4 0 0 0 0 1 .255 DeJong ss 4 0 2 0 0 0 .242 Molina c 4 0 0 0 0 0 .274 Edman 3b 4 0 1 0 0 1 .278 Bader cf 3 0 0 0 0 1 .212 d-Carpenter ph 0 0 0 0 1 0 .226 1-Arozarena pr 0 0 0 0 0 0 .231 D.Hudson p 2 0 0 0 0 1 .068 b-J.Martínez ph 1 0 0 0 0 1 .267 Gant p 0 0 0 0 0 0 .000 Webb p 0 0 0 0 0 0 — Brebbia p 0 0 0 0 0 0 1.000 e-Ravelo ph 1 0 0 0 0 0 .240

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 2 6 2 6 9 Story ss 3 0 0 0 1 1 .295 Blackmon rf 4 0 1 0 0 0 .319 Arenado 3b 1 0 1 0 3 0 .310 Murphy 1b 4 0 0 0 0 0 .281 McMahon 2b 4 0 0 0 0 2 .258 Desmond lf 4 1 1 1 0 1 .257 Tapia cf 1 0 0 0 0 0 .282 Hilliard cf 1 1 1 0 2 0 .167 Wolters c 4 0 2 1 0 1 .269 Senzatela p 2 0 0 0 0 2 .000 a-Alonso ph 1 0 0 0 0 1 .274 Parsons p 0 0 0 0 0 0 .000 Estévez p 0 0 0 0 0 0 — c-Valaika ph 1 0 0 0 0 1 .143 Diaz p 0 0 0 0 0 0 —

St. Louis 001 000 000_1 6 0 Colorado 000 011 00x_2 6 2

a-struck out for Senzatela in the 6th. b-struck out for D.Hudson in the 7th. c-struck out for Estévez in the 8th. d-walked for Bader in the 9th. e-lined out for Brebbia in the 9th.

1-ran for Carpenter in the 9th.

E_McMahon (15), Arenado (9). LOB_St. Louis 8, Colorado 10. 2B_Fowler (22), Goldschmidt (19), DeJong (29), Wolters (15), Hilliard (0). HR_Desmond (16), off D.Hudson. RBIs_Goldschmidt (81), Wolters (36), Desmond (60). S_Wong.

Runners left in scoring position_St. Louis 4 (Ozuna 2, Molina, Ravelo); Colorado 4 (Murphy, Alonso, McMahon). RISP_St. Louis 1 for 10; Colorado 0 for 7.

Runners moved up_Edman, Blackmon, Murphy. GIDP_Edman, Bader, DeJong.

DP_Colorado 3 (McMahon, Story, Murphy; Arenado, McMahon, Murphy; McMahon, Story, Murphy).

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA D.Hudson, L, 15-6 6 4 2 2 5 7 96 3.40 Gant 1-3 2 0 0 0 0 9 3.16 Webb 1 1-3 0 0 0 1 1 19 4.02 Brebbia 1-3 0 0 0 0 1 4 3.26

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Senzatela, W, 8-10 6 4 1 1 2 5 92 7.19 Parsons, H, 0 1 1 0 0 0 1 12 5.40 Estévez, H, 8 1 0 0 0 1 1 20 3.95 Diaz, S, 2-4 1 1 0 0 1 0 13 4.10

Inherited runners-scored_Webb 2-0, Brebbia 1-0. IBB_off D.Hudson (Arenado).

Umpires_Home, Pat Hoberg; First, Gerry Davis; Second, Brennan Miller; Third, Brian Knight.

T_3:01. A_31,931 (50,398).

