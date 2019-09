Colorado 3, San Diego 2

By The Associated Press

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 3 7 2 2 7 Story ss 4 1 2 0 0 2 .298 Blackmon rf 4 1 1 1 0 0 .319 Arenado 3b 3 0 1 0 1 1 .313 Murphy 1b 3 0 0 0 1 0 .281 McMahon 2b 4 0 1 1 0 0 .260 Tapia lf 4 0 0 0 0 0 .282 Hilliard cf 4 0 0 0 0 3 .208 Nuñez c 4 1 1 0 0 1 .179 Melville p 1 0 0 0 0 0 .250 Pazos p 0 0 0 0 0 0 — Hampson ph 1 0 1 0 0 0 .219 Johnson p 0 0 0 0 0 0 — Estévez p 0 0 0 0 0 0 — Diaz p 0 0 0 0 0 0 —

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 2 5 2 4 10 Garcia 2b 1 1 0 0 2 1 .254 Martini lf 4 1 2 0 0 0 .348 Machado 3b 4 0 0 0 0 2 .262 Hosmer 1b 4 0 1 2 0 2 .284 Naylor rf 3 0 0 0 0 0 .254 Baez p 0 0 0 0 0 0 — Strahm p 0 0 0 0 0 0 .286 Margot ph-cf 1 0 0 0 0 1 .240 Myers cf 4 0 1 0 0 2 .232 Bednar p 0 0 0 0 0 0 — Allen c 2 0 1 0 0 0 .241 Renfroe ph-rf 2 0 0 0 0 1 .223 Urías ss 2 0 0 0 2 0 .179 Lamet p 2 0 0 0 0 1 .059 Hedges c 2 0 0 0 0 0 .191

Colorado 210 000 000_3 7 0 San Diego 002 000 000_2 5 1

a-grounded out for Allen in the 6th. b-doubled for Pazos in the 7th. c-pinch hit for Strahm in the 8th.

E_Machado (14). LOB_Colorado 5, San Diego 7. 2B_Hampson (9), Martini (2). RBIs_Blackmon (76), McMahon (76), Hosmer 2 (92). SB_Story (20). S_Melville.

Runners left in scoring position_Colorado 4 (Tapia, Hilliard, Blackmon); San Diego 3 (Hosmer, Lamet, Machado). RISP_Colorado 2 for 9; San Diego 1 for 7.

Runners moved up_McMahon, Tapia, Machado. GIDP_McMahon.

DP_Colorado 1 (Tapia, Nuñez, Tapia); San Diego 1 (Garcia, Hosmer).

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Melville W,2-1 5 2-3 5 2 2 2 8 98 3.66 Pazos H,1 1-3 0 0 0 0 0 5 0.00 Johnson H,2 1-3 0 0 0 2 0 14 6.61 Estévez H,7 1 2-3 0 0 0 0 1 19 4.06 Diaz S,1-3 1 0 0 0 0 1 10 4.37

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Lamet L,2-4 6 6 3 1 1 4 94 3.95 Baez 1 1 0 0 1 1 29 2.75 Strahm 1 0 0 0 0 0 5 4.84 Bednar 1 0 0 0 0 2 16 0.00

Inherited runners-scored_Pazos 1-0, Estévez 2-0, Strahm 1-0. HBP_Melville (Garcia). WP_Lamet. PB_Allen (3).

Umpires_Home, Alex Tosi; First, Mark Ripperger; Second, Brian O’Nora; Third, James Hoye.

T_3:05. A_26,073 (42,445).

