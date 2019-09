Davis Cup Results

By The Associated Press

ZONAL GROUPS I Winners to 2020 Qualifiers Europe/Africa Czech Republic 2, Bosnia & Herzegovina 0 At Arena Zenica Zenica, Bosnia & Herzegovina Surface: Hard-Indoor Singles

Jonas Forejtek, Czech Republic, def. Mirza Basic, Bosnia & Herzegovina, 7-5, 6-4.

Jiri Vesely, Czech Republic, def. Tomislav Brkic, Bosnia & Herzegovina, 6-2, 7-6 (4).

Sweden 3, Israel 1 At Kungliga Tennishallen Stockholm Surface: Hard-Indoor Singles

Mikael Ymer, Sweden, def. Edan Leshem, Israel, 6-3, 7-5.

Markus Eriksson, Sweden, def. Dudi Sela, Israel, 7-6 (6), 6-0.

Doubles

Daniel Cukierman and Jonathan Erlich, Israel, def. Markus Eriksson and Andre Goransson, Sweden, 6-0, 6-2.

Reverse Singles

Mikael Ymer, Sweden, def. Daniel Cukierman, Israel, 6-4, 6-3.

Markus Eriksson, Sweden, vs. Edan Leshem, Israel, abandoned.

Austria 3, Finland 2 At Espoo Metro Areena Espoo, Finland Surface: Hard-Indoor Singles

Dominic Thiem, Austria, def. Patrik Niklas-Salminen, Finland, 6-3, 6-4.

Emil Ruusuvuori, Finland, def. Sebastian Ofner, Austria, 6-3, 6-4.

Doubles

Oliver Marach and Jürgen Melzer, Austria, def. Henry Heliovaara and Henri Kontinen, Finland, 7-6 (5), 6-2.

Reverse Singles

Emil Ruusuvuori, Finland, def. Dominic Thiem, Austria, 6-3, 6-2.

Dennis Novak, Austria, def. Henry Heliovaara, Finland, 3-6, 6-3, 7-6 (5).

Hungary 1, Ukraine 1 At Sport11 Sports, Leisure and Event Center Budapest, Hungary Surface: Clay-Outdoor Singles

Sergiy Stakhovsky, Ukraine, def. Attila Balazs, Hungary, 6-4, 6-3.

Marton Fucsovics, Hungary, def. Illya Marchenko, Ukraine, 6-3, 6-2.

Slovakia 3, Switzerland 1 At AXA Arena NTC Bratislava, Slovakia Surface: Clay-Outdoor Singles

Sandro Ehrat, Switzerland, def. Martin Klizan, Slovakia, 6-2, 7-6 (7).

Andrej Martin, Slovakia, def. Henri Laaksonen, Switzerland, 6-4, 2-6, 7-5.

Doubles

Filip Polasek and Igor Zelenay, Slovakia, def. Jerome Kym and Henri Laaksonen, Finland, 6-3, 6-3.

Reverse Singles

Norbert Gombos, Slovakia, def. Henri Laaksonen, Switzerland, 6-1, 6-1.

Andrej Martin, Slovakia, vs. Sandro Ehrat, Switzerland, abandoned.

Belarus 3, Portugal 2 At Republic Olympic Tennis Center Minsk, Belarus Surface: Hard-Indoor Singles

Joao Sousa, Portugal, def. Ilya Ivashka, Belarus, 4-6, 6-1, 6-2.

Egor Gerasimov, Belarus, def. Joao Domingues, Portugal, 6-2, 6-3.

Doubles

Joao Sousa and Pedro Sousa, Portugal, def. Ilya Ivashka and Andrei Vasilevski, Belarus, 6-3, 7-6 (6).

Reverse Singles

Egor Gerasimov, Belarus, def. Joao Sousa, Portugal, 7-6 (3), 6-4.

Ilya Ivashka, Belarus, def. Pedro Sousa, Portugal, 6-4, 7-6 (4).

Americas Brazil 3, Barbados 1 At Sociedade Recreativa Mampituba Criciuma, Brazil Surface: Clay-Outdoor Singles

Darian King, Barbados, def. Joao Menezes, Brazil, 3-6, 6-4, 6-2.

Thiago Monteiro, Brazil, def. Haydn Lewis, Barbados, 6-2, 6-2.

Doubles

Marcelo Melo and Bruno Soares, Brazil, def. Darian King and Haydn Lewis, Barbados, 7-6 (4), 7-5.

Reverse Singles

Thiago Monteiro, Brazil, def. Darian King, Barbados, 6-4, 7-6 (6).

Joao Menezes, Brazil, vs. Haydn Lewis, Barbados, abandoned.

Ecuador 2, Venezuela 0 At Doral Park Country Club Doral, Fla. Surface: Hard-Outdoor Singles

Emilio Gomez, Ecuador, def. Jean Lugo, Venezuela, 6-1, 6-0.

Roberto Quiroz, Ecuador, def. Luis David Martinez, Venezuela, 6-3, 6-3.

Uruguay 1, Dominican Republic 1 At Carrasco Lawn Tennis Club Montevideo, Uruguay Surface: Clay-Outdoor Singles

Pablo Cuevas, Uruguay, def. Roberto Cid Subervi, Dominican Republic, 6-1, 6-4.

Jose Hernandez-Fernandez, Dominican Republic, def. Martin Cuevas, Uruguay, 6-1, 7-6 (7).

Asia/Oceania Uzbekistan 3, Lebanon 2 At Automobile and Touring Club of Lebanon Jounieh, Lebanon Surface: Clay-Outdoor Singles

Sanjar Fayziev, Uzbekistan, def. Hady Habib, Lebanon, 6-4, 6-4.

Benjamin Hassan, Lebanon, def. Khumoyun Sultanov, Uzbekistan, 2-6, 6-3, 7-5.

Doubles

Sanjar Fayziev and Jurabek Karimov, Uzbekistan, def. Benjamin Hassan and Giovani Samaha, Lebanon, 6-2, 5-7, 6-3.

Reverse Singles

Benjamin Hassan, Lebanon, def. Sanjar Fayziev, Uzbekistan, 2-6, 6-3, 6-4.

Jurabek Karimov, Uzbekistan, def. Hady Habib, Lebanon, 6-4, 1-6, 6-1.

South Korea 2, China 0 At Guiyang Olympic Sports Center Tennis Stadium Guiyang, China Surface: Hard-Indoor Singles

Kwon Soonwoo, South Korea, def. Zhang Zhizhen, China, 7-6 (4), 6-7 (4), 7-5.

Nam Ji Sung, South Korea, def. Li Zhe, China, 7-6 (1), 7-6 (0).

ZONAL GROUPS II No automatic promotion or relegation Europe/Africa South Africa 4, Bulgaria 1 At Kelvin Grove Club Cape Town, South Africa Surface: Hard-Outdoor Singles

Lloyd Harris, South Africa, def. Alexandar Lazarov, Bulgaria, 6-4, 6-7 (3), 6-3.

Dimitar Kuzmanov, Bulgaria, def. Ruan Roelofse, South Africa, 7-5, 7-5.

Doubles

Raven Klaasen and Ruan Roelofse, South Africa, def. Alexander Donski and Alexandar Lazarov, Bulgaria, 6-3, 6-2.

Reverse Singles

Lloyd Harris, South Africa, def. Dimitar Kuzmanov, Bulgaria, 6-3, 7-6 (3).

Philip Henning, South Africa, def. Gabriel Donev, Bulgaria, 6-2, 6-3.

Turkey 3, Denmark 2 At Vejlby-Risskov Hallen Aarhus, Denmark Surface: Hard-Indoor Singles

Cem Ilkel, Turkey, def. Christian Sigsgaard, Denmark, 7-6 (4), 6-7 (2), 6-2.

Altug Celikbilek, Turkey, def. Holger Vitus Nodskov Rune, Denmark, 6-4, 1-6, 7-6 (5).

Doubles

Johannes Ingildsen and Frederik Nielsen, Denmark, def. Sarp Agabigun and Altug Celikbilek, Turkey, 6-7 (1), 6-3, 6-4.

Reverse Singles

Holger Vitus Nodskov Rune, Denmark, def. Cem Ilkel, Turkey, 7-6 (4), 6-4.

Altug Celikbilek, Turkey, def. Christian Sigsgaard, Denmark, 6-1, 7-6 (5).

Slovenia 3, Egypt 1 At El Gezera Sporting Club Cairo Surface: Clay-Outdoor Singles

Aljaz Bedene, Slovenia, def. Karim-Mohammed Maamoun, Egypt, 7-5, 4-1 retired.

Mohamed Safwat, Egypt, def. Blaz Rola, Slovenia, 6-4, 1-6, 7-6 (4).

Doubles

Aljaz Bedene and Blaz Rola, Slovenia, def. Sherif Sabry and Mohamed Safwat, Egypt, 7-5, 6-3.

Reverse Singles

Aljaz Bedene, Slovenia, def. Mohamed Safwat, Egypt, 7-5, 7-5.

Karim-Mohammed Maamoun, Egypt, vs. Blaz Rola, Slovenia, abandoned.

Norway 3, Georgia 1 At Njaard Tennis klubb Oslo, Norway Surface: Clay-Outdoor Singles

Aleksandre Metreveli, Georgia, def. Viktor Durasovic, Norway, 7-5, 6-4.

Casper Ruud, Norway, def. George Tsivadze, Georgia, 6-1, 6-0.

Doubles

Viktor Durasovic and Casper Ruud, Norway, def. Aleksandre Bakshi and Aleksandre Metreveli, Georgia, 6-4, 6-3.

Reverse Singles

Casper Ruud, Norway, def. Aleksandre Metreveli, Georgia, 6-3, 6-2.

Viktor Durasovic, Norway, vs. George Tsivadze, Georgia, abandoned.

Americas Bolivia 3, Guatemala 2 At Federacion Nacional de Tenis Guatemala City Surface: Hard-Outdoor Singles

Hugo Dellien, Bolivia, def. Sebastian Dominguez, Guatemala, 6-1, 6-0.

Wilfredo Gonzalez, Guatemala, def. Federico Zeballos, Bolivia, 6-3, 3-6, 6-3.

Doubles

Stefan Emilio Gonzalez and Wilfredo Gonzalez, Guatemala, def. Juan Carlos Manuel Aguilar and Hugo Dellien, Bolivia, 6-4, 6-4.

Reverse Singles

Hugo Dellien, Bolivia, def. Wilfredo Gonzalez, Guatemala, 6-2, 7-5.

Federico Zeballos, Bolivia, def. Franz Luna Lavidalie, Guatemala, 6-4, 6-4.

Asia/Oceania New Zealand 2, Indonesia 0 At Gelora Bung Karno Tennis Stadium Jakarta, Indonesia Surface: Hard-Outdoor Singles

Ajeet Rai, New Zealand, def. M Rifki Fitriadi, Indonesia, 7-6 (7), 6-3.

Rhett Purcell, New Zealand, def. David Agung Susanto, Indonesia, 3-6, 6-4, 6-0.

Taiwan 2, Hong Kong 0 At Victoria Park Tennis Stadium Hong Kong Surface: Hard-Outdoor Singles

Jason Jung, Taiwan, def. Wong Chak Lam Coleman, Hong Kong, 6-1, 6-2.

Wu Tung-lin, Taiwan, def. Yeung Pak Long, Hong Kong, 6-3, 6-2.

ZONAL GROUPS III Europe At Tatoi Club Athens, Greece Surface: Clay-Outdoor Pool A Wednesday

Greece 3, Luxembourg 0

Poland 3, Monaco 0

Thursday

Monaco 3, Luxembourg 0

Poland 2, Greece 1

Friday

Greece 2, Monaco 1

Poland 3, Luxembourg 0

Final Standings: Poland 3-0, Greece 2-1, Monaco 1-2, Luxembourg 0-3.

Pool B Wednesday

Estonia 3, North Macedonia 0

Latvia 3, Montenegro 0

Thursday

Estonia 3, Montenegro 0

Latvia 3, North Macedonia 0

Friday

Estonia 2, Latvia 1

Montenegro 3, North Macedonia 0

Final Standings: Estonia 3-0, Latvia 2-1, Montenegro 1-2, North Macedonia 0-3.

Playoffs 1st-4th

Poland 2, Estonia 0

Greece 2, Latvia 1

5th-6th

Monaco 2, North Macedonia 1

7th-8th

Luxembourg 2, Montenegro 1

Africa At Nairobi Club Nairobi, Kenya Surface: Clay-Outdoor Pool A Wednesday

Namibia 2, Nigeria 1

Tunisia 3, Mozambique 0

Thursday

Mozambique 2, Namibia 1

Tunisia 3, Nigeria 0

Friday

Mozambique 2, Nigeria 1

Tunisia 3, Namibia 0

Final Standings: Tunisia 3-0, Mozambique 2-1, Namibia 1-2, Nigeria 0-3

Pool B Wednesday

Algeria 2, Benin 1

Kenya 2, Madagascar 1

Thursday

Kenya 2, Algeria 1

Madagascar 2, Benin 1

Friday

Kenya 2, Benin 1

Madagascar 3, Algeria 0

Final Standings: Kenya 3-0, Madagascar 2-1, Algeria 1-2, Benin 0-3

Playoffs 1st-4th

Tunisia 2, Madagascar 0

Kenya 2, Mozambique 0

5th-6th

Algeria 2, Nigeria 0

7th-8th

Benin 3, Namibia 0

ZONAL GROUPS IV Asia/Oceania At Amman, Jordan Surface: Hard-Outdoor Pool A Wednesday

Pacific Oceania 3, Bangladesh 0

Thursday

Saudi Arabia 3, Bangladesh 0

Friday

Pacific Oceania 2, Saudi Arabia 1

Final Standings: Pacific Oceania 2-0, Saudi Arabia 1-1, Bangladesh 0-2

Pool B Wednesday

Oman 2, Iraq 1

Thursday

Iraq 2, Bahrain 1

Friday

Oman 2, Bahrain 1

Final Standings: Oman 2-0, Iraq 1-1, Bahrain 0-2

Pool C Wednesday

Guam 2, Mongolia 1

Jordan 2, Turkmenistan 1

Thursday

Jordan 3, Mongolia 0

Turkmenistan 3, Guam 0

Friday

Jordan 3, Guam 0

Turkmenistan 3, Mongolia 0

Final Standings: Jordan 3-0, Turkmenistan 2-1, Guam 1-2, Mongolia 0-3

Pool D Wednesday

Cambodia 3, Kyrgyzstan 0

United Arab Emirates 3, Tajikistan 0

Thursday

Cambodia 3, Tajikistan 0

United Arab Emirates 3, Kyrgyzstan 0

Friday

Kyrgyzstan 3, Tajikistan 0

United Arab Emirates 3, Cambodia 0

Final Standings: United Arab Emirates 3-0, Cambodia 2-1, Kyrgyzstan 1-2, Tajikistan 0-3

Playoffs 1st-4th

Pacific Oceania 2, United Arab Emirates 0

Jordan 2, Oman 0

5th-6th

Saudi Arabia 2, Cambodia 1

7th-8th

Turkmenistan 2, Iraq 0

9th-10th

Bangladesh 2, Kyrgyzstan 0

11th-12th

Guam 2, Bahrain 1

