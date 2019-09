Detroit 5, Baltimore 2

By The Associated Press

Baltimore AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 2 9 2 1 9 Alberto 3b-2b 4 0 1 0 1 0 .316 Mancini 1b 5 1 2 1 0 2 .279 Santander rf 4 0 1 0 0 0 .271 Núñez dh 3 0 0 0 0 1 .248 Villar 2b-ss 4 1 1 0 0 1 .276 Hays cf 3 0 1 1 0 1 .273 D.Stewart ph 1 0 0 0 0 0 .232 Severino c 3 0 0 0 0 1 .259 Smith Jr. ph 1 0 0 0 0 1 .238 Wilkerson lf 4 0 1 0 0 0 .218 Martin ss 2 0 1 0 0 1 .198 Ruiz ph-3b 2 0 1 0 0 1 .239

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 5 7 5 3 5 Reyes cf 4 1 2 2 0 0 .303 Mercer 2b 3 2 1 2 1 0 .281 Cabrera dh 4 0 0 0 0 0 .285 Candelario 1b 2 0 0 0 1 0 .196 Dixon lf 4 0 1 0 0 1 .247 Lugo 3b 3 1 1 1 0 2 .237 Demeritte rf 4 1 1 0 0 0 .234 Rogers c 2 0 0 0 1 1 .115 W.Castro ss 3 0 1 0 0 1 .229

Baltimore 000 001 100_2 9 0 Detroit 200 021 00x_5 7 0

a-pinch hit for Martin in the 7th. b-grounded out for Hays in the 9th. c-struck out for Severino in the 9th.

LOB_Baltimore 9, Detroit 5. 2B_Mancini (33), Reyes (15). 3B_Villar (5), Reyes (4). HR_Mancini (33), off Alexander; Mercer (9), off Means. RBIs_Mancini (84), Hays (2), Mercer 2 (21), Reyes 2 (19), Lugo (24). SF_Lugo.

Advertisement

Runners left in scoring position_Baltimore 4 (Villar 2, Mancini); Detroit 3 (Reyes, Demeritte, Cabrera). RISP_Baltimore 2 for 7; Detroit 3 for 9.

Runners moved up_Santander, Cabrera, Reyes.

Baltimore IP H R ER BB SO NP ERA Means L,10-11 5 2-3 6 5 5 2 3 76 3.65 Kline 1 1-3 1 0 0 1 0 20 6.51 Eades 1 0 0 0 0 2 13 4.15

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Alexander W,1-3 6 4 1 1 0 3 85 4.87 Cisnero 1 2 1 1 0 2 17 4.26 Farmer H,14 2-3 0 0 0 1 1 26 4.09 McKay H,1 1-3 0 0 0 0 1 7 5.06 Jiménez S,7-12 1 3 0 0 0 2 18 4.53

Inherited runners-scored_Kline 2-0, McKay 2-0. HBP_Farmer (Núñez), Eades (Candelario).

Umpires_Home, Roberto Ortiz; First, Lance Barksdale; Second, Chris Segal; Third, Bill Welke.

T_2:35. A_14,142 (41,297).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.