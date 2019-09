By The Associated Press

CCSU 40, Merrimack 37

Sacred Heart 30, Bucknell 10

Towson 42, NC Central 3

Villanova 38, Lehigh 10

East Stroudsburg 24, Wagner 14

Albany (NY) 45, Bryant 3

Delaware 44, Rhode Island 36, 3OT

Penn St. 45, Buffalo 13

SOUTH

Florida St. 45, Louisiana-Monroe 44, OT

Alabama St. 38, Tuskegee 31

Campbell 38, Shaw 14

Davidson 45, Va. Lynchburg 7

Duke 45, NC A&T 13

East Carolina 48, Gardner-Webb 9

Georgia Southern 26, Maine 18

Virginia Union 36, Hampton 17

James Madison 44, St. Francis (Pa.) 7

Norfolk St.44, Virginia St. 21

Stetson 58, Louisiana College 13

Ark.-Pine Bluff 52, Alabama A&M 34

Alcorn St. 45, Mississippi College 7

UCF 48, FAU 14

W. Kentucky 20, FIU 14

Georgia St. 48, Furman 42

Jacksonville St. 41, Chattanooga 20

Louisville 42, E. Kentucky 0

Middle Tennessee 45, Tennessee St. 26

Midwestern St. 33, Northwestern St. 7

South Alabama 37, Jackson St. 14

BYU 29, Tennessee 26, 2OT

Auburn 24, Tulane 6

ETSU 48, Shorter 10

Florida 45, UT Martin 0

Kentucky 38, E. Michigan 17

Louisiana-Lafayette 35, Liberty 14

Mississippi 31, Arkansas 17

North Carolina 28, Miami 25

MIDWEST

N. Iowa 34, S. Utah 14

Butler 30, Indiana Wesleyan 27, OT

Truman St. 10, Drake 7

Coastal Carolina 12, Kansas 7

S. Dakota St. 38, LIU 3

Illinois St.42, Morehead St. 14

Michigan St. 51, W. Michigan 17

SOUTHWEST

Abilene Christian 66, Arizona Christian 14

Houston Baptist 58, Texas Wesleyan 13

Incarnate Word 63, Texas Southern 44

Lamar 23, MVSU 20, OT

Oklahoma 70, South Dakota 14

Oklahoma St. 56, McNeese St. 14

SMU 49, North Texas 27

Sam Houston St. 77, Okla. Panhandle St. 0

Tarleton St. 37, Stephen F. Austin 26

Wyoming 23, Texas St. 14

LSU 45, Texas 38

Houston 37, Prairie View 17

Texas Tech 38, UTEP 3

FAR WEST

E. Washington 59, Lindenwood (Mo.) 31

San Diego St. 23, UCLA 14

UC Davis 38, San Diego 35

Washington St. 59, N. Colorado 17

Portland St. 70, Simon Fraser 7

Oregon 77, Nevada 6

Utah St. 62, Stony Brook 7

Montana St. 38, SE Missouri 17

Weber St. 41, Cal Poly 24

Idaho 41, Cent. Washington 31

Montana 61, North Alabama 17

Tulsa 34, San Jose St. 18

Arkansas St. 43, UNLV 17

Minnesota 38, Fresno St. 35, 2OT

Southern Cal 45, Stanford 20

Arizona 65, N. Arizona 41

