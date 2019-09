KLM Open Leading Scores

By The Associated Press

Friday At The International Amsterdam Purse: $2.2 million Yardage: 7,039; Par: 73 Second Round a-amateur Scott Jamieson, Scotland 68-65—133 James Morrison, England 68-67—135 Callum Shinkwin, England 66-59—135 Sergio Garcia, Spain 68-67—135 Matthew Southgate, England 67-68—135 Nicolai Højgaard, Denmark 67-69—136 Sam Horsfield, England 67-60—136 Joakim Lagergren, Sweden 71-66—137 Thomas Pieters, Belgium 71-66—137 Bradley Dredge, Wales 72-65—137 Steven Brown, England 69-68—137 Maximilian Kieffer, Germany 69-68—137 Antoine Rozner, France 70-67—137 Rowin Caron, Netherlands 68-69—137 Eduardo de la Riva, Spain 69-68—137 Max Orrin, England 68-69—137 Jake McLeod, Australia 70-68—138 a-Koen Kouwenaar, Netherlands 68-70—138 Shubhankar Sharma, India 70-68—138 Joost Luiten, Netherlands 69-69—138 Troy Merritt, United Stats 73-65—138 Rikard Karlberg, Sweden 70-68—138 Wil Besseling, Netherlands 72-66—138 Liam Johnston, Scotland 70-68—138

Also-

Kurt Kitayama, United States 69-70—139 Patrick Reed, United States 72-69—141 Sean Crocker, United States 70-72—142 Matt Wallace, England 75-67—142 Johannes Veerman, United States 69-73—142 Padraig Harrington, Ireland 71-71—142 Missed cut Berry Henson, United States 75-70—145 Jose Maria Olazabal, Spain 76-72—148 John Caitlin, United States 78-75—153 Sihwan Kim, United States 78-76—154

