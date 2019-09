LPGA Money Leaders

By The Associated Press

Through Sept. 22

Trn Money 1. Jin Young Ko 18 $2,632,412 2. Jeongeun Lee6 19 $1,885,295 3. Sung Hyun Park 16 $1,486,010 4. Lexi Thompson 18 $1,404,576 5. Brooke M. Henderson 21 $1,334,852 6. Minjee Lee 21 $1,203,124 7. Ariya Jutanugarn 22 $1,047,360 8. Sei Young Kim 19 $1,021,949 9. Nelly Korda 16 $1,007,423 10. Hannah Green 17 $979,519 11. Lizette Salas 19 $969,072 12. Hyo Joo Kim 14 $950,029 13. Carlota Ciganda 20 $934,396 14. Shanshan Feng 18 $874,716 15. Nasa Hataoka 17 $766,564 16. Danielle Kang 17 $746,253 17. Moriya Jutanugarn 22 $727,915 18. Eun-Hee Ji 17 $716,048 19. Amy Yang 18 $710,615 20. Celine Boutier 22 $700,582 21. So Yeon Ryu 15 $690,266 22. Yu Liu 22 $661,003 23. Inbee Park 13 $659,342 24. Angel Yin 18 $658,896 25. Brittany Altomare 20 $599,854 26. Mi Hyang Lee 22 $584,073 27. Azahara Munoz 20 $546,698 28. Mi Jung Hur 16 $545,056 29. Bronte Law 19 $535,929 30. Ally McDonald 19 $527,314 31. Jessica Korda 14 $521,427 32. Morgan Pressel 20 $500,238 33. Megan Khang 18 $443,521 34. Mirim Lee 18 $429,809 35. Jasmine Suwannapura 24 $420,108 36. Jenny Shin 20 $404,301 37. Caroline Masson 20 $398,686 38. Su Oh 21 $393,934 39. Jennifer Kupcho 12 $388,163 40. Gaby Lopez 21 $382,924 41. Marina Alex 19 $375,344 42. Jing Yan 19 $373,437 43. Annie Park 20 $363,124 44. Lydia Ko 18 $356,807 45. Nicole Broch Larsen 17 $341,407 46. Charley Hull 16 $338,955 47. Ashleigh Buhai 20 $336,453 48. Anna Nordqvist 20 $333,503 49. Chella Choi 20 $329,764 50. In-Kyung Kim 10 $320,864

