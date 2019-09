LPGA Tour – Cambia Portland Classic Scores

By The Associated Press

Sunday At Columbia Edgewater Country Club Portland, Ore. Purse: $1.3 million Yardage: 6,476; Par 72 Final a-amateur Hannah Green, $195,000 64-63-73-67—267 Yealimi Noh , $119,765 65-68-64-71—268 Brittany Altomare, $86,881 69-65-68-69—271 Nasa Hataoka, $60,653 66-71-70-66—273 Brooke M. Henderson, $60,653 67-68-67-71—273 Sarah Schmelzel, $44,260 72-62-69-71—274 Jane Park, $34,753 65-70-74-66—275 Marina Alex, $34,753 70-65-73-67—275 Alena Sharp, $24,163 67-70-70-69—276 Jeongeun Lee6, $24,163 66-68-72-70—276 Sei Young Kim, $24,163 71-61-73-71—276 Sarah Burnham, $24,163 69-66-69-72—276 Peiyun Chien, $24,163 69-67-67-73—276 Mi Jung Hur, $24,163 64-70-69-73—276 Azahara Munoz, $17,180 69-70-71-67—277 Su Oh, $17,180 70-67-72-68—277 Lydia Ko, $17,180 67-70-72-68—277 Jeong Eun Lee, $17,180 72-69-66-70—277 Dana Finkelstein, $17,180 66-69-68-74—277 Jin Young Ko, $13,781 68-69-72-69—278 Giulia Molinaro, $13,781 67-68-74-69—278 Gerina Piller, $13,781 71-67-69-71—278 Amy Yang, $13,781 74-66-66-72—278 Wei-Ling Hsu, $13,781 66-69-71-72—278 Sung Hyun Park, $13,781 67-65-73-73—278 Anne van Dam, $11,377 70-69-74-66—279 Tiffany Chan, $11,377 69-71-70-69—279 Celine Boutier, $11,377 69-68-72-70—279 Mi Hyang Lee, $11,377 68-71-68-72—279 Elizabeth Szokol, $8,967 72-67-74-67—280 Cydney Clanton, $8,967 69-72-70-69—280 Austin Ernst, $8,967 68-71-72-69—280 Ariya Jutanugarn, $8,967 70-68-71-71—280 Charlotte Thomas, $8,967 67-69-73-71—280 Xiyu Lin, $8,967 67-68-73-72—280 Isi Gabsa, $8,967 70-64-74-72—280 Carlota Ciganda, $8,967 68-72-66-74—280 Jaye Marie Green, $6,442 71-69-72-69—281 Mirim Lee, $6,442 68-69-75-69—281 Pajaree Anannarukarn, $6,442 68-70-72-71—281 Ayako Uehara, $6,442 69-67-74-71—281 Cristie Kerr, $6,442 71-69-69-72—281 Youngin Chun, $6,442 67-66-76-72—281 Muni He, $6,442 70-64-74-73—281 Haeji Kang, $6,442 69-69-68-75—281 Ryann O’Toole, $4,983 69-71-74-68—282 Lindy Duncan, $4,983 72-67-75-68—282 Chella Choi, $4,983 70-69-72-71—282 Angel Yin, $4,983 66-67-78-71—282 Linnea Strom, $4,983 73-66-70-73—282 Lindsey Weaver, $4,393 69-71-73-70—283 Georgia Hall, $4,393 68-70-72-73—283 Mariah Stackhouse, $4,000 71-70-72-71—284 Kristen Gillman, $4,000 69-70-72-73—284 Lee Lopez, $4,000 69-70-72-73—284 Pavarisa Yoktuan, $4,000 68-71-71-74—284 Aditi Ashok, $3,423 70-70-73-72—285 Emma Talley, $3,423 72-69-71-73—285 Ellie Slama (a) 68-69-74-74—285 Tiffany Joh, $3,423 73-68-69-75—285 Brittany Lang, $3,423 69-71-70-75—285 Lee-Anne Pace, $3,423 67-66-73-79—285 Robyn Choi, $3,049 71-70-74-71—286 Kris Tamulis, $3,049 73-67-75-71—286 Lauren Kim, $3,049 67-73-75-71—286 Gaby Lopez, $3,049 70-69-76-71—286 Sarah Kemp, $2,820 70-71-76-70—287 Louise Ridderstrom, $2,820 67-74-76-70—287 Jennifer Song, $2,820 71-69-70-77—287 Stephanie Meadow, $2,634 69-67-77-75—288 Sakura Yokomine, $2,634 68-69-75-76—288 Marissa Steen, $2,634 66-68-77-77—288 Kim Kaufman, $2,540 70-71-74-74—289 Dori Carter, $2,540 69-72-73-75—289 Silvia Cavalleri, $2,492 67-72-74-78—291

