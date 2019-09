By The Associated Press

NATIONAL LEAGUE

BATTING_Rendon, Washington, .335; Yelich, Milwaukee, .329; K.Marte, Arizona, .328; McNeil, New York, .325; B.Reynolds, Pittsburgh, .325; Blackmon, Colorado, .317; Arenado, Colorado, .313; Newman, Pittsburgh, .312; Bellinger, Los Angeles, .305; Freeman, Atlanta, .303.

RUNS_Acuña Jr., Atlanta, 119; Bellinger, Los Angeles, 111; Freeman, Atlanta, 111; Rendon, Washington, 111; Blackmon, Colorado, 103; Bryant, Chicago, 101; Soto, Washington, 101; Story, Colorado, 101; Yelich, Milwaukee, 100; S.Marte, Pittsburgh, 97.

RBI_Rendon, Washington, 117; Freeman, Atlanta, 117; Bell, Pittsburgh, 116; Arenado, Colorado, 112; E.Escobar, Arizona, 112; P.Alonso, New York, 109; Bellinger, Los Angeles, 107; Soto, Washington, 105; Harper, Philadelphia, 102; Yelich, Milwaukee, 97.

HITS_K.Marte, Arizona, 181; Albies, Atlanta, 171; Freeman, Atlanta, 171; Arenado, Colorado, 170; Blackmon, Colorado, 170; Acuña Jr., Atlanta, 167; Rendon, Washington, 166; Yelich, Milwaukee, 161; A.Rosario, New York, 160; S.Marte, Pittsburgh, 159.

DOUBLES_Rendon, Washington, 42; Blackmon, Colorado, 41; Albies, Atlanta, 40; Seager, Los Angeles, 39; J.Báez, Chicago, 38; Bell, Pittsburgh, 37; Pillar, San Francisco, 36; Bryant, Chicago, 35; McNeil, New York, 35; B.Reynolds, Pittsburgh, 35; Segura, Philadelphia, 35.

TRIPLES_E.Escobar, Arizona, 10; K.Marte, Arizona, 9; Albies, Atlanta, 7; Blackmon, Colorado, 7; Eaton, Washington, 7; Ervin, Cincinnati, 7; A.Frazier, Pittsburgh, 7; A.Rosario, New York, 7; S.Marte, Pittsburgh, 6; Tatis Jr., San Diego, 6.

HOME RUNS_P.Alonso, New York, 47; Yelich, Milwaukee, 44; Bellinger, Los Angeles, 44; E.Suárez, Cincinnati, 44; Arenado, Colorado, 39; Acuña Jr., Atlanta, 39; Freeman, Atlanta, 38; Donaldson, Atlanta, 37; Bell, Pittsburgh, 37; Schwarber, Chicago, 35.

STOLEN BASES_Acuña Jr., Atlanta, 36; T.Turner, Washington, 32; J.Dyson, Arizona, 30; Yelich, Milwaukee, 30; S.Marte, Pittsburgh, 25; Robles, Washington, 25; Wong, St. Louis, 22; Margot, San Diego, 20; Story, Colorado, 20; A.Rosario, New York, 17.

PITCHING_Strasburg, Washington, 17-6; Fried, Atlanta, 16-5; Dak.Hudson, St. Louis, 15-7; L.Castillo, Cincinnati, 14-6; Buehler, Los Angeles, 13-3; Kershaw, Los Angeles, 13-5; Quintana, Chicago, 13-8; Nola, Philadelphia, 12-5; Márquez, Colorado, 12-5; Ryu, Los Angeles, 12-5.

ERA_Ryu, Los Angeles, 2.45; Scherzer, Washington, 2.56; Soroka, Atlanta, 2.67; deGrom, New York, 2.71; S.Gray, Cincinnati, 2.80; Greinke, Houston, 2.90; Flaherty, St. Louis, 2.99; Kershaw, Los Angeles, 3.06; Buehler, Los Angeles, 3.14; Corbin, Washington, 3.20.

STRIKEOUTS_deGrom, New York, 231; Strasburg, Washington, 229; Scherzer, Washington, 216; Corbin, Washington, 213; L.Castillo, Cincinnati, 208; Ray, Arizona, 208; Nola, Philadelphia, 207; Darvish, Chicago, 204; Buehler, Los Angeles, 201; Flaherty, St. Louis, 196.

