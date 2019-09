Miami 10, Pittsburgh 7

By The Associated Press

Miami AB R H BI BB SO Avg. Totals 39 10 16 9 6 6 Berti ss 5 4 2 0 1 1 .268 Castro 3b 4 2 2 0 1 0 .273 Cooper rf 4 0 1 1 1 0 .276 Walker 1b 4 1 2 3 1 0 .264 Alfaro c 5 1 2 2 0 0 .274 I.Díaz 2b 5 0 2 2 0 2 .156 Ramirez lf 4 1 1 1 1 0 .270 Sierra cf 4 0 3 0 1 1 .444 Hernandez p 0 0 0 0 0 0 .059 a-Granderson ph 1 0 0 0 0 0 .184 B.Moran p 0 0 0 0 0 0 — Brigham p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Dean ph 1 1 1 0 0 0 .202 Quijada p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Prado ph 1 0 0 0 0 1 .234 Stanek p 0 0 0 0 0 0 — Kinley p 0 0 0 0 0 0 .000 d-Heineman ph 1 0 0 0 0 1 .000 García p 0 0 0 0 0 0 .000

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Totals 38 7 10 5 2 9 Newman ss 5 1 1 0 0 1 .311 Reynolds cf 5 2 2 3 0 1 .333 C.Moran 3b 4 1 2 0 0 2 .288 Markel p 0 0 0 0 0 0 .000 Rodríguez p 0 0 0 0 0 0 — e-Tucker ph 1 0 0 0 0 0 .195 Bell 1b 4 1 2 1 0 1 .280 Cabrera rf 5 0 0 0 0 1 .277 Reyes lf 4 1 1 1 1 0 .189 Frazier 2b 3 1 0 0 1 1 .279 E.Díaz c 2 0 0 0 0 2 .252 Ríos p 0 0 0 0 0 0 — Osuna 3b 1 0 0 0 0 0 .267 Agrazal p 2 0 1 0 0 0 .059 Feliz p 0 0 0 0 0 0 — Hartlieb p 0 0 0 0 0 0 — Stallings c 2 0 1 0 0 0 .267

Miami 110 042 020_10 16 2 Pittsburgh 500 000 002_7 10 2

a-popped out for Hernandez in the 4th. b-doubled for Brigham in the 6th. c-struck out for Quijada in the 7th. d-struck out for Kinley in the 9th. e-grounded out for Rodríguez in the 9th.

E_I.Díaz (8), Berti (2), C.Moran (14), E.Díaz (12). LOB_Miami 10, Pittsburgh 8. 2B_Berti (10), Dean (7), C.Moran 2 (28), Reyes (4). HR_Ramirez (10), off Agrazal; Reynolds (16), off Hernandez; Reynolds (16), off García; Bell (36), off García. RBIs_Walker 3 (32), Ramirez (43), I.Díaz 2 (11), Cooper (49), Alfaro 2 (46), Reynolds 3 (65), Reyes (12), Bell (112). SB_Walker (3). CS_I.Díaz (3). S_Hernandez.

Runners left in scoring position_Miami 5 (I.Díaz, Castro, Prado, Ramirez); Pittsburgh 5 (Newman 2, Cabrera, Bell). RISP_Miami 7 for 20; Pittsburgh 2 for 11.

Runners moved up_Alfaro, Berti, Cooper. GIDP_Alfaro.

DP_Pittsburgh 3 (Agrazal, Frazier, Bell; Newman, E.Díaz; C.Moran, Frazier, Bell).

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Hernandez 3 7 5 3 2 3 70 5.23 B.Moran, W, 1-0 1 0 0 0 0 1 15 0.00 Brigham, H, 3 1 0 0 0 0 1 13 5.34 Quijada, H, 3 1 1 0 0 0 3 22 5.33 Stanek, H, 2 1 0 0 0 0 1 10 6.55 Kinley 1 0 0 0 0 0 13 4.01 García 1 2 2 2 0 0 16 2.91

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Agrazal, L, 4-4 4 1-3 9 6 5 2 1 85 4.94 Feliz 2-3 0 0 0 0 1 7 3.83 Hartlieb 0 2 2 2 2 0 15 8.89 Ríos 1 0 0 0 0 0 8 0.00 Markel 2 4 2 2 2 3 37 7.45 Rodríguez 1 1 0 0 0 1 19 3.65

Hartlieb pitched to 4 batters in the 6th

Inherited runners-scored_Feliz 2-1, Ríos 3-1. IBB_off Markel (Walker). HBP_Agrazal (Castro), Hernandez (E.Díaz), B.Moran (Bell). WP_Markel.

Umpires_Home, Angel Hernandez; First, Paul Nauert; Second, John Libka; Third, Carlos Torres.

T_3:38. A_9,642 (38,362).

