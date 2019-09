Milwaukee 3, Chicago Cubs 2

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 2 4 2 5 12 Almora Jr. cf 3 0 0 0 0 0 .239 e-Happ ph-cf 0 0 0 0 1 0 .227 Castellanos rf 4 0 1 0 0 1 .340 Rizzo 1b 2 0 0 1 2 1 .289 Bryant 3b 3 0 0 0 1 2 .279 Bote 2b 4 0 0 0 0 3 .263 Phelps p 0 0 0 0 0 0 — Holland p 0 0 0 0 0 0 .000 Wick p 0 0 0 0 0 0 — Kintzler p 0 0 0 0 0 0 — Schwarber lf 4 0 0 0 0 2 .235 Russell ss 4 1 1 1 0 1 .227 Caratini c 2 0 1 0 1 0 .268 1-Garcia pr 0 1 0 0 0 0 .210 Lucroy c 1 0 0 0 0 1 .220 Darvish p 2 0 0 0 0 1 .102 Ryan p 0 0 0 0 0 0 .000 Cishek p 0 0 0 0 0 0 .000 d-Zobrist ph-2b 1 0 1 0 0 0 .266

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 3 7 3 5 11 Grisham cf 5 0 1 0 0 1 .222 Grandal c 5 1 2 1 0 1 .252 Yelich rf 2 1 2 1 3 0 .329 Thames 1b 3 0 0 0 1 1 .258 Gamel lf 3 0 1 1 1 0 .254 Shaw 3b 2 0 0 0 0 1 .158 b-Cain ph 1 0 0 0 0 0 .252 Moustakas 3b 0 0 0 0 0 0 .260 f-Pérez ph-3b 1 0 0 0 0 1 .239 Spangenberg 2b 4 0 1 0 0 2 .262 Arcia ss 4 0 0 0 0 3 .219 González p 1 0 0 0 0 1 .000 a-Freitas ph 1 0 0 0 0 0 .000 Peralta p 0 0 0 0 0 0 .143 c-Taylor ph 0 0 0 0 0 0 — Guerra p 0 0 0 0 0 0 .333 Pomeranz p 0 0 0 0 0 0 .000 Hader p 0 0 0 0 0 0 .000 g-Austin ph 1 1 0 0 0 0 .333

Chicago 000 010 010_2 4 1 Milwaukee 000 001 011_3 7 1

Two outs when winning run scored.

a-popped out for González in the 5th. b-flied out for Shaw in the 6th. c-hit by pitch for Peralta in the 7th. d-singled for Cishek in the 8th. e-walked for Almora Jr. in the 8th. f-struck out for Moustakas in the 8th. g-reached on error for Hader in the 9th.

1-ran for Caratini in the 8th.

E_Russell (5), Grandal (7). LOB_Chicago 6, Milwaukee 10. 2B_Castellanos (12), Yelich (29). HR_Russell (9), off González; Grandal (25), off Phelps. RBIs_Russell (23), Rizzo (87), Gamel (31), Grandal (68), Yelich (97). SB_Yelich 3 (30).

Runners left in scoring position_Chicago 4 (Castellanos, Bryant, Bote); Milwaukee 5 (Gamel, Shaw, Cain, Arcia). RISP_Chicago 0 for 7; Milwaukee 2 for 10.

Runners moved up_Almora Jr., Gamel. GIDP_Almora Jr., Bote, Grandal.

DP_Chicago 1 (Rizzo, Russell, Rizzo); Milwaukee 2 (Arcia, Thames; Arcia, Spangenberg, Thames).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Darvish 5 3 0 0 1 7 72 4.12 Ryan, BS, 0-2 2-3 1 1 1 2 0 15 3.00 Cishek 1 1-3 0 0 0 0 2 19 3.03 Phelps, BS, 1-3 0 1 1 1 0 0 1 2.53 Holland 0 0 0 0 1 0 4 4.22 Wick 1 1 0 0 1 1 25 2.77 Kintzler, L, 3-3 2-3 1 1 0 0 1 20 2.50

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA González 5 2 1 1 2 3 75 3.98 Peralta 2 1 0 0 0 5 29 5.54 Guerra 0 1 1 1 1 0 13 3.70 Pomeranz 0 0 0 0 1 0 6 3.38 Hader, W, 3-5 2 0 0 0 1 4 28 2.62

Phelps pitched to 1 batters in the 8th, Guerra pitched to 2 batters in the 8th, Pomeranz pitched to 1 batters in the 8th, Holland pitched to 1 batters in the 8th

Inherited runners-scored_Cishek 2-0, Wick 1-0, Pomeranz 2-0, Hader 3-1. HBP_Cishek (Taylor). WP_Peralta.

Umpires_Home, Jordan Baker; First, Will Little; Second, Vic Carapazza; Third, Eric Cooper.

T_3:35. A_44,323 (41,900).

