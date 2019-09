Milwaukee 3, Miami 2

By The Associated Press

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 3 6 3 2 6 Cain cf 4 1 1 0 0 1 .252 Grandal c 3 0 1 0 1 1 .254 Braun lf 4 1 1 2 0 0 .279 Moustakas 3b 3 0 1 1 0 0 .265 Austin 1b 3 0 0 0 1 0 .250 Pérez 2b 4 0 0 0 0 1 .235 Gamel rf 4 0 1 0 0 1 .255 Arcia ss 4 0 0 0 0 1 .216 González p 1 1 1 0 0 0 .048 Taylor ph 1 0 0 0 0 1 .500 Black p 0 0 0 0 0 0 — Pomeranz p 0 0 0 0 0 0 .000 Grisham ph 1 0 0 0 0 0 .257 Peralta p 0 0 0 0 0 0 .143 Hader p 0 0 0 0 0 0 .000

Miami AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 2 7 2 0 13 Berti cf 4 1 1 0 0 1 .258 Rojas ss 4 0 2 1 0 1 .287 Cooper 1b 4 0 1 0 0 2 .282 Castro 3b 4 0 0 0 0 1 .267 Alfaro c 4 0 0 0 0 1 .271 Díaz 2b 4 1 1 0 0 2 .165 Brinson rf 3 0 1 1 0 2 .183 Brigham p 0 0 0 0 0 0 .000 Prado ph 1 0 0 0 0 1 .241 Dean lf 3 0 0 0 0 2 .203 Smith p 1 0 1 0 0 0 .256 Kinley p 0 0 0 0 0 0 .000 Ramirez rf 1 0 0 0 0 0 .271

Milwaukee 102 000 000_3 6 1 Miami 100 100 000_2 7 0

a-struck out for González in the 5th. b-grounded out for Pomeranz in the 7th. c-struck out for Brigham in the 9th.

E_Grandal (8). LOB_Milwaukee 5, Miami 5. 2B_Grandal (24). 3B_Díaz (1). HR_Braun (19), off Smith. RBIs_Moustakas (82), Braun 2 (62), Rojas (38), Brinson (13). SF_Moustakas. S_Smith.

Runners left in scoring position_Milwaukee 2 (Braun, Arcia); Miami 2 (Díaz, Berti). RISP_Milwaukee 0 for 3; Miami 2 for 6.

Runners moved up_Castro.

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA González 4 7 2 2 0 3 74 4.01 Black 1 0 0 0 0 2 13 1.74 Pomeranz H,8 1 0 0 0 0 3 16 2.89 Peralta W,6-3 2 0 0 0 0 3 26 5.58 Hader S,31-37 1 0 0 0 0 2 11 2.51

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Smith L,8-10 5 2-3 6 3 3 2 4 107 4.13 Kinley 1-3 0 0 0 0 0 2 3.83 Brigham 3 0 0 0 0 2 37 4.96

Inherited runners-scored_Kinley 2-0. WP_González.

Umpires_Home, Shane Livensparger; First, Mark Carlson; Second, Kerwin Danley; Third, Tripp Gibson.

T_2:59. A_7,375 (36,742).

