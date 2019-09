Milwaukee 4, Chicago Cubs 0

By The Associated Press

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 4 7 4 6 15 Grisham cf 4 1 1 0 1 3 .227 Grandal c 3 0 0 0 1 2 .246 Piña c 1 0 0 0 0 1 .233 Yelich rf 4 1 1 3 1 1 .328 Thames 1b 4 0 2 0 0 2 .258 Guerra p 0 0 0 0 0 0 .333 Pomeranz p 0 0 0 0 0 0 .000 Pérez ph-3b 1 0 0 0 0 0 .243 Gamel lf 4 1 2 0 0 1 .254 Shaw 3b-1b 3 0 0 0 1 1 .163 Spangenberg 2b 4 0 1 0 0 1 .261 Arcia ss 4 0 0 1 0 2 .222 González p 1 0 0 0 0 1 .000 Freitas ph 0 0 0 0 1 0 — Jackson p 0 0 0 0 0 0 .000 Moustakas ph 1 0 0 0 0 0 .262 Albers p 0 0 0 0 0 0 — Claudio p 0 0 0 0 0 0 — Austin 1b 0 1 0 0 1 0 — Hader p 0 0 0 0 0 0 .000

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 0 4 0 5 8 Báez ss 1 0 0 0 2 0 .281 Ryan p 0 0 0 0 0 0 .000 Garcia ph 1 0 0 0 0 0 .217 Wick p 0 0 0 0 0 0 — Kimbrel p 0 0 0 0 0 0 — Strop p 0 0 0 0 0 0 — Castellanos rf 4 0 0 0 0 0 .336 Bryant 3b 3 0 1 0 1 2 .282 Caratini 1b-c 4 0 1 0 0 1 .274 Lucroy c 1 0 0 0 1 0 .216 Rizzo ph-1b 1 0 0 0 0 1 .291 Almora Jr. cf 2 0 0 0 0 0 .241 Heyward ph-cf 2 0 0 0 0 1 .253 Russell 2b-ss 3 0 1 0 1 1 .239 Happ lf 4 0 1 0 0 2 .229 Chatwood p 1 0 0 0 0 0 .176 Wieck p 0 0 0 0 0 0 — Schwarber ph 1 0 0 0 0 0 .230 Phelps p 0 0 0 0 0 0 — Cishek p 0 0 0 0 0 0 .000 Kemp 2b 1 0 0 0 0 0 .163

Milwaukee 000 100 003_4 7 0 Chicago 000 000 000_0 4 0

a-walked for González in the 4th. b-flied out for Wieck in the 4th. c-popped out for Jackson in the 6th. d-hit by pitch for Lucroy in the 6th. e-pinch hit for Almora Jr. in the 6th. f-grounded out for Ryan in the 7th. g-grounded out for Pomeranz in the 9th.

LOB_Milwaukee 9, Chicago 9. HR_Yelich (42), off Kimbrel. RBIs_Arcia (49), Yelich 3 (92). SB_Báez (11), Bryant (3). CS_Thames (2).

Runners left in scoring position_Milwaukee 5 (Shaw, Grisham, Spangenberg); Chicago 6 (Happ, Caratini, Schwarber, Castellanos, Heyward). RISP_Milwaukee 2 for 9; Chicago 0 for 10.

Runners moved up_Arcia, Castellanos, Garcia. LIDP_Castellanos. GIDP_Russell.

DP_Milwaukee 2 (Thames; Shaw, Spangenberg, Thames).

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA González 3 0 0 0 4 2 56 4.14 Jackson W,1-0 2 2 0 0 1 1 27 4.43 Albers 0 1 0 0 0 0 4 4.72 Claudio H,21 1 2-3 0 0 0 0 0 14 3.86 Guerra H,18 2-3 1 0 0 0 1 9 3.56 Pomeranz H,6 2-3 0 0 0 0 2 8 2.63 Hader 1 0 0 0 0 2 13 2.74

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Chatwood L,5-3 3 2-3 3 1 1 4 7 77 4.14 Wieck 1-3 0 0 0 0 1 4 0.00 Phelps 1 2 0 0 1 2 23 1.86 Cishek 1 0 0 0 0 2 11 3.16 Ryan 1 0 0 0 0 2 16 2.98 Wick 1 0 0 0 0 0 11 2.96 Kimbrel 2-3 2 3 3 1 1 22 5.68 Strop 1-3 0 0 0 0 0 3 5.73

Albers pitched to 2 batters in the 6th

Inherited runners-scored_Claudio 2-0, Guerra 1-0, Pomeranz 1-0, Wieck 2-0. HBP_Albers (Rizzo), Claudio (Kemp), Hader (Happ). WP_Guerra. PB_Caratini (3).

Umpires_Home, Tim Timmons; First, Roberto Ortiz; Second, Mike Muchlinski; Third, Rob Drake.

T_3:29. A_40,912 (41,649).

