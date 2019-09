Milwaukee 4, Chicago Cubs 0

By The Associated Press

Milwaukee Chicago ab r h bi ab r h bi Totals 34 4 7 4 Totals 29 0 4 0 Grisham cf 4 1 1 0 Báez ss 1 0 0 0 Grandal c 3 0 0 0 Ryan p 0 0 0 0 Piña c 1 0 0 0 Garcia ph 1 0 0 0 Yelich rf 4 1 1 3 Wick p 0 0 0 0 Thames 1b 4 0 2 0 Kimbrel p 0 0 0 0 Guerra p 0 0 0 0 Strop p 0 0 0 0 Pomeranz p 0 0 0 0 Castellanos rf 4 0 0 0 Pérez ph-3b 1 0 0 0 Bryant 3b 3 0 1 0 Gamel lf 4 1 2 0 Caratini 1b-c 4 0 1 0 Shaw 3b-1b 3 0 0 0 Lucroy c 1 0 0 0 Spangenberg 2b 4 0 1 0 Rizzo ph-1b 1 0 0 0 Arcia ss 4 0 0 1 Almora Jr. cf 2 0 0 0 González p 1 0 0 0 Heyward ph-cf 2 0 0 0 Freitas ph 0 0 0 0 Russell 2b-ss 3 0 1 0 Jackson p 0 0 0 0 Happ lf 4 0 1 0 Moustakas ph 1 0 0 0 Chatwood p 1 0 0 0 Albers p 0 0 0 0 Wieck p 0 0 0 0 Claudio p 0 0 0 0 Schwarber ph 1 0 0 0 Austin 1b 0 1 0 0 Phelps p 0 0 0 0 Hader p 0 0 0 0 Cishek p 0 0 0 0 Kemp 2b 1 0 0 0

Milwaukee 000 100 003 — 4 Chicago 000 000 000 — 0

DP_Milwaukee 2, Chicago 0. LOB_Milwaukee 9, Chicago 9. HR_Yelich (42). SB_Báez (11), Bryant (3).

IP H R ER BB SO

Milwaukee González 3 0 0 0 4 2 Jackson W,1-0 2 2 0 0 1 1 Albers 0 1 0 0 0 0 Claudio H,21 1 2-3 0 0 0 0 0 Guerra H,18 2-3 1 0 0 0 1 Pomeranz H,6 2-3 0 0 0 0 2 Hader 1 0 0 0 0 2

Chicago Chatwood L,5-3 3 2-3 3 1 1 4 7 Wieck 1-3 0 0 0 0 1 Phelps 1 2 0 0 1 2 Cishek 1 0 0 0 0 2 Ryan 1 0 0 0 0 2 Wick 1 0 0 0 0 0 Kimbrel 2-3 2 3 3 1 1 Strop 1-3 0 0 0 0 0

Albers pitched to 2 batters in the 6th.

HBP_Albers (Rizzo), Claudio (Kemp), Hader (Happ). WP_Guerra.

Umpires_Home, Tim Timmons; First, Roberto Ortiz; Second, Mike Muchlinski; Third, Rob Drake.

T_3:29. A_40,912 (41,649).

