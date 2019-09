Milwaukee 4, Pittsburgh 3

By The Associated Press

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 3 4 2 0 14 Tucker ss 4 0 1 2 0 1 .211 Reynolds cf 4 0 1 0 0 1 .318 Frazier 2b 4 0 0 0 0 1 .279 Osuna 1b 4 0 0 0 0 2 .264 Reyes lf 4 0 0 0 0 3 .189 Kramer rf 3 0 0 0 0 1 .167 Stallings c 3 1 1 0 0 2 .269 E.González 3b 3 1 1 0 0 2 .235 Tr.Williams p 1 0 0 0 0 1 .176 b-Newman ph 1 0 0 0 0 0 .310 Feliz p 0 0 0 0 0 0 — Holmes p 0 0 0 0 0 0 .000 d-Cabrera ph 1 1 0 0 0 0 .275 Rodríguez p 0 0 0 0 0 0 —

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 4 7 4 4 9 Grisham rf 2 0 0 0 2 0 .263 Grandal c 3 0 1 0 1 0 .249 Moustakas 3b 4 0 0 0 0 1 .256 Spangenberg 2b 0 0 0 0 0 0 .267 Hiura 2b 4 1 1 0 0 2 .301 Peralta p 0 0 0 0 0 0 .133 Hader p 0 0 0 0 0 0 .000 Thames 1b 4 2 2 3 0 1 .250 Cain cf 2 0 0 0 1 1 .252 Gamel lf 4 0 0 0 0 3 .250 Arcia ss 4 1 1 1 0 0 .216 Woodruff p 0 0 0 0 0 0 .267 a-Freitas ph 1 0 1 0 0 0 .091 Jackson p 0 0 0 0 0 0 .000 G.González p 1 0 0 0 0 1 .043 Pomeranz p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Shaw ph-3b 1 0 1 0 0 0 .157

Pittsburgh 000 000 030_3 4 1 Milwaukee 010 102 00x_4 7 1

a-singled for Woodruff in the 2nd. b-flied out for Tr.Williams in the 6th. c-singled for Pomeranz in the 7th. d-reached on error for Holmes in the 8th.

E_Stallings (3), Arcia (13). LOB_Pittsburgh 2, Milwaukee 7. HR_Arcia (15), off Tr.Williams; Thames (23), off Tr.Williams; Thames (23), off Feliz. RBIs_Tucker 2 (13), Arcia (52), Thames 3 (59).

Runners left in scoring position_Pittsburgh 0; Milwaukee 1 (Thames). RISP_Pittsburgh 1 for 2; Milwaukee 1 for 6.

GIDP_Hiura.

DP_Pittsburgh 1 (Frazier, Tucker, Osuna).

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Tr.Williams, L, 7-8 5 3 2 2 2 6 78 5.52 Feliz 1 2 2 2 1 1 23 4.07 Holmes 1 2 0 0 1 1 20 5.73 Rodríguez 1 0 0 0 0 1 13 3.61

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Woodruff 2 0 0 0 0 3 38 3.62 Jackson 1 0 0 0 0 3 11 4.40 G.González, W, 3-2 3 1-3 1 0 0 0 3 40 3.70 Pomeranz 2-3 0 0 0 0 1 11 2.35 Peralta 2-3 2 3 0 0 1 20 5.31 Hader, S, 35-41 1 1-3 1 0 0 0 3 24 2.61

Inherited runners-scored_Pomeranz 1-0, Hader 2-2.

Umpires_Home, Laz Diaz; First, Tony Randazzo; Second, Cory Blaser; Third, Jeff Nelson.

T_2:54. A_43,321 (41,900).

