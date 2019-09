Milwaukee 7, St. Louis 6

By The Associated Press

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Totals 38 7 12 7 3 6 Grisham rf-lf 4 0 0 0 0 1 .261 Grandal c 4 1 1 0 1 1 .254 Moustakas 3b-2b 5 1 0 0 0 0 .263 Braun lf 5 1 1 4 0 1 .276 Hader p 0 0 0 0 0 0 .000 Thames 1b 4 1 2 0 0 1 .250 Cain cf 5 0 2 1 0 0 .252 Spangenberg 2b 3 1 2 2 0 0 .254 e-Freitas ph 1 0 0 0 0 0 .000 Arcia ss 1 0 0 0 0 1 .215 Pérez ss-2b 3 0 1 0 0 1 .235 f-Gamel ph-rf 0 1 0 0 1 0 .253 Anderson p 1 0 1 0 0 0 .083 a-Austin ph 1 0 1 0 0 0 .300 Suter p 0 0 0 0 0 0 — c-Hiura ph 1 0 1 0 0 0 .302 1-T.Williams pr 0 0 0 0 0 0 .000 Black p 0 0 0 0 0 0 — Claudio p 0 0 0 0 0 0 — Albers p 0 0 0 0 0 0 — g-Shaw ph-3b 0 1 0 0 1 0 .151

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 6 5 6 4 10 Fowler rf 3 0 0 0 1 1 .249 Wong 2b 4 0 0 0 0 1 .287 Goldschmidt 1b 3 0 0 0 1 1 .259 Ozuna lf 3 1 0 0 1 0 .250 DeJong ss 4 1 1 2 0 1 .241 Molina c 3 1 0 0 1 1 .264 Edman 3b 4 1 1 2 0 1 .282 Bader cf 4 2 2 2 0 2 .213 Wacha p 1 0 0 0 0 1 .171 b-Ravelo ph 1 0 0 0 0 0 .226 Cabrera p 0 0 0 0 0 0 .000 Helsley p 0 0 0 0 0 0 .333 Gallegos p 0 0 0 0 0 0 .000 d-J.Martínez ph 1 0 1 0 0 0 .268 2-Arozarena pr 0 0 0 0 0 0 .214 Miller p 0 0 0 0 0 0 — Gant p 0 0 0 0 0 0 .000 Webb p 0 0 0 0 0 0 — Fernandez p 0 0 0 0 0 0 — h-O’Neill ph 1 0 0 0 0 1 .270

Milwaukee 000 000 214_7 12 1 St. Louis 001 000 302_6 5 1

a-doubled for Anderson in the 5th. b-grounded out for Wacha in the 5th. c-singled for Suter in the 7th. d-singled for Gallegos in the 7th. e-lined out for Spangenberg in the 8th. f-walked for Pérez in the 9th. g-walked for Albers in the 9th. h-struck out for Fernandez in the 9th.

1-ran for Hiura in the 7th. 2-ran for J.Martínez in the 7th.

E_Pérez (3), Bader (4). LOB_Milwaukee 9, St. Louis 3. 2B_Thames (21), Austin (1). HR_Spangenberg (2), off Helsley; Braun (20), off Fernandez; Bader (10), off Anderson; DeJong (27), off Black; Bader (10), off Black; Edman (9), off Hader. RBIs_Spangenberg 2 (6), Cain (43), Braun 4 (66), Bader 2 (35), DeJong 2 (74), Edman 2 (30). SB_Cain (17). CS_Cain (7).

Runners left in scoring position_Milwaukee 6 (Spangenberg, Moustakas, Grisham, Grandal, Arcia); St. Louis 2 (Ozuna, Molina). RISP_Milwaukee 2 for 14; St. Louis 0 for 3.

Runners moved up_Goldschmidt, Ozuna. GIDP_Moustakas.

DP_St. Louis 2 (Wong, DeJong, Goldschmidt; Wacha, DeJong, Fowler).

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Anderson 4 1 1 1 2 6 64 4.50 Suter 2 0 0 0 0 1 22 0.79 Black, BS, 0-1 2-3 3 3 3 1 0 15 4.09 Claudio 2-3 0 0 0 0 0 4 3.81 Albers, W, 7-5 2-3 0 0 0 0 1 8 4.94 Hader, S, 33-39 1 1 2 2 1 2 26 2.70

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Wacha 5 5 0 0 0 1 74 4.76 Cabrera, H, 1 1 1 1 1 0 1 12 4.86 Helsley, BS, 0-1 1-3 2 1 1 0 0 11 2.03 Gallegos 2-3 1 0 0 0 1 10 2.14 Miller, H, 26 1 1 1 0 0 1 18 4.15 Gant, L, 10-1, H, 18 1-3 0 3 3 3 1 22 3.50 Webb, H, 7 1-3 0 0 0 0 0 6 4.22 Fernandez, BS, 0-1 1-3 2 1 1 0 1 17 3.12

Inherited runners-scored_Claudio 1-0, Helsley 1-1, Gallegos 1-0, Webb 3-0, Fernandez 3-3. HBP_Wacha (Grisham), Fernandez (Thames). WP_Wacha.

Umpires_Home, Phil Cuzzi; First, Adam Hamari; Second, Tom Hallion; Third, Todd Tichenor.

T_3:26. A_46,722 (45,538).

