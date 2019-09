Milwaukee 8, Miami 3

By The Associated Press

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Totals 37 8 12 8 7 9 Grisham lf 6 2 5 2 0 0 .260 Grandal c 5 2 2 2 1 1 .252 Yelich rf 3 1 1 0 2 0 .330 Thames 1b 1 1 0 0 1 1 .257 c-Braun ph 0 0 0 1 0 0 .284 Peralta p 0 0 0 0 0 0 .143 Jackson p 1 0 0 0 0 1 .000 Black p 0 0 0 0 0 0 — Faria p 0 0 0 0 0 0 — Cain cf 5 0 3 1 0 0 .255 Spangenberg 2b 3 0 0 1 1 1 .245 Shaw 3b 4 0 0 1 1 1 .154 Pérez ss 5 1 1 0 0 1 .238 Lyles p 2 0 0 0 0 2 .077 Albers p 0 0 0 0 0 0 — b-Freitas ph 1 0 0 0 0 0 .000 Austin 1b 1 1 0 0 1 1 .400

Miami AB R H BI BB SO Avg. Totals 37 3 10 3 7 11 Rojas ss 5 0 3 2 0 1 .287 Walker 1b 3 0 1 1 2 1 .264 Cooper rf 5 0 2 0 0 1 .282 Castro 3b 3 0 0 0 2 0 .270 Alfaro c 5 0 1 0 0 3 .273 Díaz 2b 5 0 0 0 0 3 .145 Ramirez lf 5 1 2 0 0 1 .273 Berti cf 3 2 1 0 2 0 .265 Dugger p 1 0 0 0 0 0 .000 Moran p 0 0 0 0 0 0 — Guerrero p 0 0 0 0 0 0 — a-Granderson ph 1 0 0 0 0 0 .186 Chen p 0 0 0 0 0 0 .000 Kinley p 0 0 0 0 0 0 .000 d-Sierra ph 1 0 0 0 0 1 .286 Quijada p 0 0 0 0 0 0 .000 Keller p 0 0 0 0 0 0 — e-Prado ph 0 0 0 0 1 0 .235 Noesí p 0 0 0 0 0 0 .250 Ureña p 0 0 0 0 0 0 .000

Milwaukee 200 011 400_8 12 0 Miami 000 012 000_3 10 0

a-grounded out for Guerrero in the 5th. b-grounded out for Albers in the 6th. c-sacrificed for Thames in the 6th. d-struck out for Kinley in the 6th. e-walked for Keller in the 7th.

LOB_Milwaukee 12, Miami 14. 2B_Grisham (4), Cain (27), Pérez (10), Berti (12). 3B_Grisham (1). HR_Grandal (26), off Quijada. RBIs_Cain (42), Spangenberg (4), Shaw (14), Braun (60), Grisham 2 (13), Grandal 2 (70), Walker (33), Rojas 2 (37). SB_Rojas (7), Berti (10). SF_Braun. S_Spangenberg.

Runners left in scoring position_Milwaukee 8 (Shaw, Grandal, Pérez 2, Cain); Miami 9 (Díaz, Alfaro, Castro, Rojas, Berti). RISP_Milwaukee 3 for 10; Miami 4 for 14.

Runners moved up_Spangenberg, Shaw, Granderson.

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Lyles 4 1-3 4 1 1 3 3 77 2.51 Albers, W, 6-5 2-3 0 0 0 1 0 7 5.11 Peralta, H, 4 2-3 3 2 2 1 2 23 5.72 Jackson, H, 1 1 2 0 0 2 1 33 4.81 Black, H, 1 1 1-3 0 0 0 0 3 15 2.00 Faria 1 1 0 0 0 2 16 6.75

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Dugger, L, 0-2 3 4 2 2 4 3 77 4.29 Moran 1 2-3 2 1 1 0 1 31 2.70 Guerrero 1-3 0 0 0 0 0 5 5.79 Chen 1-3 2 1 1 1 0 21 6.97 Kinley 2-3 0 0 0 0 0 5 3.89 Quijada 2-3 3 4 4 2 2 32 6.58 Keller 1-3 0 0 0 0 1 3 5.40 Noesí 1 0 0 0 0 0 16 9.78 Ureña 1 1 0 0 0 2 14 4.87

Inherited runners-scored_Albers 2-0, Jackson 2-0, Black 3-0, Guerrero 1-0, Kinley 3-1, Keller 1-0. IBB_off Quijada (Austin). HBP_Moran (Thames). WP_Faria, Guerrero. PB_Grandal (8).

Umpires_Home, Mark Carlson; First, Shane Livensparger; Second, Tripp Gibson; Third, Kerwin Danley.

T_4:08. A_6,672 (36,742).

