Minnesota 4, Kansas City 3

By The Associated Press

Kansas City Minnesota ab r h bi ab r h bi Merrifield rf 5 0 0 0 Garver c 3 1 0 0 Mondesi ss 5 1 0 0 Polanco ss 3 1 1 0 Soler dh 2 2 1 0 Cruz dh 3 0 1 1 Dozier 3b 4 0 1 1 E.Rosario lf 4 1 0 0 Gordon lf 3 0 1 2 Sanó 3b 3 1 1 1 McBroom 1b 4 0 3 0 Gonzalez rf 3 0 1 2 Mejia cf 4 0 1 0 Cron 1b 3 0 1 0 Lopez 2b 3 0 0 0 Schoop 2b 3 0 0 0 Dini c 2 0 0 0 LaMarre cf 2 0 0 0 O’Hearn ph 1 0 0 0 Wade Jr ph-cf 1 0 0 0 Miller cf 0 0 0 0

Kansas City 000 001 020 — 3 Minnesota 200 002 00x — 4

E_Sanó (17). DP_Kansas City 0, Minnesota 1. LOB_Kansas City 8, Minnesota 4. 2B_Gordon (31), Polanco (39), Cruz (24), Gonzalez (19). 3B_Sanó (2). SB_Mondesi 2 (41), Soler (3). SF_Cruz (3).

Kansas City Skoglund L,0-2 4 3 2 2 1 0 McCarthy 1 0 0 0 0 1 Speier 2-3 0 1 1 1 0 Barlow 1-3 2 1 1 1 0 Zimmer 1 1-3 0 0 0 0 0 R.Rosario 2-3 0 0 0 0 0

Minnesota Dobnak W,1-1 5 1-3 3 1 1 2 5 Stashak H,1 2-3 1 0 0 0 2 Smeltzer H,1 1 0 2 0 1 1 Graterol H,1 1 3 0 0 0 0 May S,2-4 1 0 0 0 0 3

Smeltzer pitched to 2 batters in the 8th.

HBP_Dobnak 2 (Gordon,Dini).

Advertisement

Umpires_Home, Sam Holbrook; First, Jim Wolf; Second, Roberto Ortiz; Third, Manny Gonzalez.

T_3:00. A_29,468 (38,649).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.