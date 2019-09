Minnesota 5, Chicago White Sox 3

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 3 6 3 2 10 García cf-rf 4 1 1 0 0 0 .276 Moncada 3b 4 0 2 0 0 0 .310 Abreu dh 3 0 0 1 0 1 .282 Jiménez lf 4 1 1 1 0 2 .259 McCann c 4 1 1 1 0 2 .273 Skole 1b 2 0 0 0 1 1 .231 a-Castillo ph 1 0 0 0 0 0 .203 Mendick ss 4 0 0 0 0 2 .280 Sánchez 2b 2 0 0 0 1 1 .246 Goins rf 3 0 1 0 0 1 .257 1-Engel pr-cf 0 0 0 0 0 0 .230

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 5 10 5 2 5 Arraez 2b 4 0 3 2 0 0 .350 Polanco ss 3 1 1 1 0 0 .302 Cruz dh 4 0 1 1 0 1 .298 Rosario lf 4 0 0 0 0 2 .273 Garver c 3 0 2 1 1 0 .279 Cave rf 4 0 0 0 0 1 .251 Sanó 3b 3 1 1 0 1 0 .242 Gonzalez 1b 4 2 1 0 0 1 .262 Wade Jr cf 3 1 1 0 0 0 .143 LaMarre cf 0 0 0 0 0 0 .000

Chicago 110 000 001_3 6 2 Minnesota 020 012 00x_5 10 1

a-grounded out for Skole in the 9th.

1-ran for Goins in the 8th.

E_Sánchez (8), Jiménez (3), Sanó (16). LOB_Chicago 4, Minnesota 6. 2B_Moncada (30), Polanco (37), Garver (14), Wade Jr (1). HR_McCann (17), off Berríos; Jiménez (28), off Romo. RBIs_Abreu (118), McCann (56), Jiménez (70), Polanco (78), Cruz (97), Garver (65), Arraez 2 (24). SF_Abreu, Polanco.

Runners left in scoring position_Chicago 1 (Abreu); Minnesota 4 (Cave 2, Rosario). RISP_Chicago 0 for 2; Minnesota 4 for 10.

Runners moved up_García, Moncada, Cruz. GIDP_Polanco, Cave.

DP_Chicago 2 (Sánchez, Mendick, Skole; Sánchez, Skole); Minnesota 1 (Gonzalez, Wade Jr, Sanó, Wade Jr).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA López, L, 9-14 5 1-3 9 5 5 2 2 95 5.44 Fry 2-3 1 0 0 0 0 5 5.12 Cordero 1 0 0 0 0 1 10 3.49 Herrera 1 0 0 0 0 2 16 6.75

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Berríos, W, 13-8 7 1-3 5 2 2 2 8 94 3.58 Duffey, H, 13 2-3 0 0 0 0 0 4 2.44 Romo, H, 14 1-3 1 1 1 0 1 7 3.79 Rogers, S, 27-33 2-3 0 0 0 0 1 8 2.37

Inherited runners-scored_Fry 2-2, Duffey 1-0.

Umpires_Home, Mike Everitt; First, Lance Barrett; Second, Chris Guccione; Third, Jansen Visconti.

T_2:42. A_21,850 (38,649).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.