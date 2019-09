Minnesota 9, Chicago White Sox 8

By The Associated Press

Chicago Minnesota ab r h bi ab r h bi Totals 54 8 20 8 Totals 45 9 15 9 García rf-cf 7 1 1 0 Garver c 4 1 0 1 Anderson ss 6 1 4 2 Polanco ss 4 0 0 0 Abreu 1b 7 0 2 1 Cruz dh 3 2 1 0 Jiménez lf 7 1 3 0 Rosario rf 6 2 3 1 Moncada 3b 6 0 2 0 Sanó 3b 6 1 1 3 McCann c 6 0 2 1 Gonzalez 1b 6 1 3 2 Sánchez 2b 5 0 2 0 Arraez lf 5 0 3 0 Collins dh 4 1 1 1 Schoop 2b 5 0 1 0 Mendick pr-dh 0 1 0 0 Wade Jr pr-cf 1 1 1 0 Engel cf 4 2 2 1 LaMarre cf 2 1 2 1 Goins ph 1 0 0 0 Cave ph-cf 1 0 0 0 Cordell rf 1 1 1 2 Astudillo ph 1 0 0 0 Miller cf 0 0 0 0 Cron ph 1 0 0 0 Torreyes 2b 0 0 0 1

Chicago 000 122 000 012 — 8 Minnesota 005 000 000 013 — 9

E_Polanco (20). DP_Chicago 2, Minnesota 2. LOB_Chicago 14, Minnesota 11. 2B_Jiménez (16), Rosario 2 (23), Arraez (19). HR_Collins (2), Engel (6), Anderson (17), Cordell (7), LaMarre (1), Sanó (30). SF_Anderson (2), Garver (2). S_Sánchez (7), Polanco (2).

IP H R ER BB SO

Chicago Detwiler 5 7 5 5 4 2 Marshall 1 2-3 0 0 0 1 2 Bummer 1 1-3 2 0 0 0 1 Herrera 1 2-3 0 0 0 1 1 Osich 1-3 0 0 0 0 1 Colomé BS,27-29 1 1 1 1 0 1 Ruiz L,1-4 BS,0-1 1-3 5 3 3 0 1

Minnesota Pérez 4 2-3 10 3 3 0 4 May 1 1-3 2 2 2 0 1 Duffey 1 0 0 0 0 3 Romo 1 1 0 0 0 3 Rogers 1 0 0 0 0 1 Littell 2 4 1 1 1 2 Harper W,4-2 1 3 2 2 1 0

Detwiler pitched to 1 batter in the 6th.

HBP_Ruiz (Torreyes). WP_Colomé, Pérez.

Umpires_Home, Lance Barrett; First, Chris Guccione; Second, Bill Welke; Third, Mike Everitt.

T_4:51. A_22,518 (38,649).

