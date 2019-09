Minnesota 9, Chicago White Sox 8

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 54 8 20 8 2 14 García rf-cf 7 1 1 0 0 0 .274 Anderson ss 6 1 4 2 0 0 .336 Abreu 1b 7 0 2 1 0 2 .282 Jiménez lf 7 1 3 0 0 3 .261 Moncada 3b 6 0 2 0 0 4 .310 McCann c 6 0 2 1 0 2 .274 Sánchez 2b 5 0 2 0 0 1 .248 Collins dh 4 1 1 1 2 1 .131 2-Mendick pr-dh 0 1 0 0 0 0 .280 Engel cf 4 2 2 1 0 1 .236 c-Goins ph 1 0 0 0 0 0 .255 Cordell rf 1 1 1 2 0 0 .224

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Totals 45 9 15 9 6 9 Garver c 4 1 0 1 1 0 .276 Polanco ss 4 0 0 0 1 3 .300 Cruz dh 3 2 1 0 3 0 .299 Rosario rf 6 2 3 1 0 0 .276 Sanó 3b 6 1 1 3 0 2 .241 Gonzalez 1b 6 1 3 2 0 2 .266 Arraez lf 5 0 3 0 1 1 .354 Schoop 2b 5 0 1 0 0 0 .259 1-Wade Jr pr-cf 1 1 1 0 0 0 .172 LaMarre cf 2 1 2 1 0 0 .286 a-Cave ph-cf 1 0 0 0 0 1 .250 b-Astudillo ph 1 0 0 0 0 0 .263 Miller cf 0 0 0 0 0 0 .000 d-Cron ph 1 0 0 0 0 0 .253 Torreyes 2b 0 0 0 1 0 0 .200

Chicago 000 122 000 012_8 20 0 Minnesota 005 000 000 013_9 15 1

One out when winning run scored.

a-struck out for LaMarre in the 6th. b-grounded out for Cave in the 8th. c-popped out for Engel in the 10th. d-grounded out for Miller in the 11th.

1-ran for Schoop in the 11th. 2-ran for Collins in the 12th.

E_Polanco (20). LOB_Chicago 14, Minnesota 11. 2B_Jiménez (16), Rosario 2 (23), Arraez (19). HR_Collins (2), off May; Engel (6), off May; Anderson (17), off Littell; Cordell (7), off Harper; LaMarre (1), off Detwiler; Sanó (30), off Detwiler. RBIs_McCann (57), Anderson 2 (55), Abreu (119), Collins (6), Engel (25), Cordell 2 (23), LaMarre (1), Rosario (100), Sanó 3 (69), Garver (66), Gonzalez 2 (50), Torreyes (1). SF_Anderson, Garver. S_Sánchez, Polanco.

Runners left in scoring position_Chicago 6 (Moncada, McCann, Jiménez 2, García); Minnesota 4 (Schoop 2, Sanó, Astudillo). RISP_Chicago 2 for 10; Minnesota 4 for 10.

Runners moved up_Abreu, Arraez, Cron. GIDP_Abreu, Cruz, Schoop.

DP_Chicago 2 (Sánchez, Abreu; Moncada, Sánchez, Abreu); Minnesota 2 (Polanco, Schoop, Gonzalez; Polanco, Schoop, Gonzalez).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Detwiler 5 7 5 5 4 2 83 6.98 Marshall 1 2-3 0 0 0 1 2 26 2.76 Bummer 1 1-3 2 0 0 0 1 22 2.34 Herrera 1 2-3 0 0 0 1 1 26 6.51 Osich 1-3 0 0 0 0 1 5 4.71 Colomé, BS, 27-29 1 1 1 1 0 1 22 2.64 Ruiz, L, 1-4, BS, 0-1 1-3 5 3 3 0 1 25 5.87

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Pérez 4 2-3 10 3 3 0 4 64 4.92 May 1 1-3 2 2 2 0 1 18 3.17 Duffey 1 0 0 0 0 3 16 2.39 Romo 1 1 0 0 0 3 17 3.60 Rogers 1 0 0 0 0 1 14 2.33 Littell 2 4 1 1 1 2 40 3.00 Harper, W, 4-2 1 3 2 2 1 0 22 3.71

Inherited runners-scored_Marshall 1-0, Bummer 1-0, May 2-0. IBB_off Detwiler (Cruz), off Littell (Collins). HBP_Ruiz (Torreyes). WP_Colomé, Pérez.

Umpires_Home, Lance Barrett; First, Chris Guccione; Second, Bill Welke; Third, Mike Everitt.

T_4:51. A_22,518 (38,649).

