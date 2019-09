N.Y. Mets 11, Arizona 1

By The Associated Press

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 1 4 1 5 7 Marte cf 2 0 0 0 1 1 .328 Almonte rf 1 0 0 0 1 0 .231 Rojas lf 4 0 1 0 0 1 .250 Escobar 2b 4 0 0 0 0 1 .270 Walker 1b 3 0 0 0 1 0 .257 Andriese p 0 0 0 0 0 0 .000 Lamb 3b 4 0 0 0 0 0 .201 Ahmed ss 3 0 0 0 0 1 .261 Ginkel p 0 0 0 0 0 0 — Bradley p 0 0 0 0 0 0 .000 Cron ph-1b 1 0 0 0 0 0 .206 Avila c 2 1 2 0 1 0 .218 Joseph c 1 0 0 0 0 0 .188 Dyson rf-cf 2 0 0 0 1 1 .236 Young p 1 0 0 0 0 1 .045 López p 0 0 0 0 0 0 — Leyba ph 1 0 0 0 0 1 .273 Scott p 0 0 0 0 0 0 — Sherfy p 0 0 0 0 0 0 .000 Chafin p 0 0 0 0 0 0 — Vargas ph-ss 2 0 1 1 0 0 .265

New York AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 11 11 11 3 7 Rosario ss 5 0 1 0 0 1 .287 Alonso 1b 5 1 0 0 0 3 .264 Canó 2b 3 1 1 1 1 0 .263 Panik 2b 0 0 0 0 0 0 .280 J.Davis lf 3 1 2 1 0 0 .308 R.Davis lf 1 0 0 0 0 0 .167 Conforto rf 3 3 2 1 1 0 .260 Frazier 3b 2 2 1 1 1 1 .240 Guillorme 3b 1 0 1 0 0 0 .231 Lagares cf 4 2 2 6 0 0 .215 Nido c 4 1 1 1 0 1 .202 Stroman p 3 0 0 0 0 1 .067 Zamora p 0 0 0 0 0 0 — Mazza p 1 0 0 0 0 0 .000

Arizona 000 000 100_1 4 1 New York 015 040 10x_11 11 0

a-struck out for López in the 5th. b-doubled for Chafin in the 7th. c-grounded out for Bradley in the 8th.

E_Ahmed (11). LOB_Arizona 9, New York 3. 2B_Avila (7), Vargas (8). HR_Frazier (21), off Young; Lagares (5), off Young; Canó (13), off Scott; Lagares (5), off Sherfy; Nido (4), off Sherfy; Conforto (30), off Ginkel. RBIs_Vargas (22), Frazier (66), J.Davis (51), Lagares 6 (26), Canó (37), Nido (14), Conforto (82).

Advertisement

Runners left in scoring position_Arizona 4 (Dyson, Escobar 2); New York 1 (Conforto). RISP_Arizona 1 for 5; New York 2 for 4.

Runners moved up_Canó. GIDP_Lagares.

DP_Arizona 1 (Lamb, Escobar, Walker).

Arizona IP H R ER BB SO NP ERA Young L,7-4 2 2-3 5 6 1 2 3 75 3.38 López 1 1-3 0 0 0 0 1 11 2.86 Scott 2-3 1 2 2 1 1 19 6.75 Sherfy 1 2 2 2 0 2 20 2.57 Chafin 1-3 0 0 0 0 0 3 3.93 Ginkel 1-3 2 1 1 0 0 18 2.04 Bradley 2-3 0 0 0 0 0 4 3.86 Andriese 1 1 0 0 0 0 14 4.79

New York IP H R ER BB SO NP ERA Stroman W,2-2 6 1-3 4 1 1 4 6 97 4.50 Zamora 1-3 0 0 0 1 1 15 5.63 Mazza 2 1-3 0 0 0 0 0 30 6.43

Inherited runners-scored_Sherfy 1-1, Bradley 1-0, Zamora 2-0, Mazza 3-0. HBP_Mazza (Dyson). PB_Nido (2).

Umpires_Home, Ron Kulpa; First, Gabe Morales; Second, Doug Eddings; Third, Jerry Meals.

T_3:25. A_21,856 (41,922).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.