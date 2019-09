N.Y. Mets 5, Miami 4

By The Associated Press

Miami AB R H BI BB SO Avg. Totals 43 4 11 4 3 15 Berti cf 5 0 3 1 1 2 .282 Rojas ss 5 0 1 0 0 0 .284 Walker 1b 3 2 2 0 1 1 .261 e-Prado ph-1b 1 0 0 0 0 0 .231 Castro 3b 5 0 0 0 0 1 .268 Alfaro c 4 0 1 1 1 2 .263 I.Díaz 2b 5 1 2 2 0 2 .176 Ramirez rf-lf 5 0 1 0 0 1 .273 Dean lf 4 1 1 0 0 2 .225 Brinson rf 1 0 0 0 0 0 .181 Alcantara p 3 0 0 0 0 3 .089 d-Granderson ph 1 0 0 0 0 0 .185 García p 0 0 0 0 0 0 .000 Ureña p 0 0 0 0 0 0 .000 Moran p 0 0 0 0 0 0 — h-Holaday ph 1 0 0 0 0 1 .288 Conley p 0 0 0 0 0 0 — Brigham p 0 0 0 0 0 0 .000

New York AB R H BI BB SO Avg. Totals 41 5 9 5 4 9 Nimmo cf-lf 5 0 0 1 1 3 .213 McNeil 3b-lf-2b 5 0 2 0 0 0 .317 Alonso 1b 5 0 0 0 0 2 .261 Canó 2b 4 0 1 0 1 1 .261 2-Haggerty pr 0 0 0 0 0 0 .000 Sewald p 0 0 0 0 0 0 .000 J.Davis lf 4 1 2 0 0 0 .308 1-R.Davis pr 0 1 0 0 0 0 .182 Familia p 0 0 0 0 0 0 — g-Lagares ph-cf 1 0 0 0 0 1 .213 Conforto rf 4 2 3 4 1 0 .255 Rosario ss 4 1 1 0 0 0 .285 Nido c 2 0 0 0 0 0 .205 b-Panik ph 1 0 0 0 0 0 .270 Lugo p 0 0 0 0 0 0 1.000 Wilson p 0 0 0 0 0 0 — f-Frazier ph-3b 1 0 0 0 1 0 .243 Syndergaard p 1 0 0 0 0 1 .095 a-Lowrie ph 1 0 0 0 0 1 .000 Mazza p 0 0 0 0 0 0 .000 Avilán p 0 0 0 0 0 0 — c-Ramos ph-c 3 0 0 0 0 0 .288

Miami 021 010 000 00_4 11 1 New York 000 000 202 01_5 9 0

One out when winning run scored.

a-struck out for Syndergaard in the 5th. b-grounded out for Nido in the 7th. c-grounded out for Avilán in the 7th. d-flied out for Alcantara in the 8th. e-grounded out for Walker in the 9th. f-popped out for Wilson in the 9th. g-struck out for Familia in the 10th. h-pinch hit for Moran in the 11th.

1-ran for J.Davis in the 9th. 2-ran for Canó in the 10th.

E_Walker (3). LOB_Miami 9, New York 10. 2B_Dean (13), Walker 2 (18), J.Davis (21). HR_I.Díaz (4), off Syndergaard; Conforto (32), off Alcantara; Conforto (33), off Ureña. RBIs_I.Díaz 2 (20), Berti (24), Alfaro (55), Conforto 4 (91), Nimmo (27). SB_Berti 4 (16), Rojas (9), Alfaro (4), Rosario (19). CS_Ramirez (1).

Runners left in scoring position_Miami 6 (Alfaro, Rojas, Ramirez, I.Díaz, Castro); New York 3 (Conforto, Nimmo 2). RISP_Miami 4 for 16; New York 1 for 7.

Runners moved up_Castro 2, J.Davis, Panik, Ramos.

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Alcantara 7 6 2 2 0 6 94 3.95 García, H, 5 1 0 0 0 0 1 10 2.77 Ureña, BS, 2-4 1 3 2 2 0 0 26 5.33 Moran 1 0 0 0 1 2 21 1.69 Conley, L, 2-10 0 0 1 1 1 0 6 6.79 Brigham 1-3 0 0 0 2 0 15 4.58

New York IP H R ER BB SO NP ERA Syndergaard 5 10 4 4 0 7 85 4.30 Mazza 1 2-3 0 0 0 2 3 33 5.74 Avilán 1-3 0 0 0 0 1 6 5.12 Lugo 1 0 0 0 0 2 13 2.77 Wilson 1 0 0 0 1 0 23 2.54 Familia 1 1 0 0 0 0 13 5.90 Sewald, W, 1-1 1 0 0 0 0 2 14 4.42

Inherited runners-scored_Brigham 1-1, Avilán 2-0. IBB_off Brigham (Frazier). HBP_Brigham (Rosario). WP_Brigham.

Umpires_Home, Jordan Baker; First, Jeremie Rehak; Second, Eric Cooper; Third, Joe West.

T_3:51. A_21,766 (41,922).

