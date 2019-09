N.Y. Mets 7, Colorado 4

By The Associated Press

New York AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 7 10 6 6 4 Nimmo cf-lf 5 1 3 1 0 1 .222 McNeil lf-3b 4 2 2 1 1 1 .318 P.Alonso 1b 3 2 2 2 1 0 .266 Canó 2b 5 0 1 0 0 0 .262 Frazier 3b 2 0 0 0 2 0 .243 1-Haggerty pr 0 0 0 0 0 0 .000 Lugo p 1 0 1 1 0 0 1.000 Conforto rf 4 0 0 1 1 0 .250 Rosario ss 4 0 0 0 0 1 .287 Rivera c 3 0 0 0 0 1 .273 d-Ramos ph 0 0 0 0 1 0 .293 2-Lagares pr-cf 0 1 0 0 0 0 .210 Syndergaard p 2 0 0 0 0 0 .097 Familia p 0 0 0 0 0 0 — b-R.Davis ph 1 0 0 0 0 0 .190 Brach p 0 0 0 0 0 0 — J.Davis lf 1 1 1 0 0 0 .304 Nido c 0 0 0 0 0 0 .208

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 4 11 4 2 11 Story ss 4 0 2 0 1 1 .297 McMahon 1b 4 0 1 0 1 3 .253 Arenado 3b 5 0 2 0 0 1 .314 Blackmon rf 3 0 0 1 0 1 .318 Desmond lf 4 0 0 0 0 1 .253 Diaz p 0 0 0 0 0 0 — Harvey p 0 0 0 0 0 0 — Hilliard cf-lf 4 2 2 2 0 1 .222 Hampson 2b 4 1 1 0 0 1 .242 Nuñez c 3 0 0 0 0 2 .176 c-Y.Alonso ph 1 0 0 0 0 0 .254 Wolters c 0 0 0 0 0 0 .270 Hoffman p 2 1 2 0 0 0 .250 Diehl p 0 0 0 0 0 0 — Almonte p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Tapia ph 1 0 1 1 0 0 .277 Pazos p 0 0 0 0 0 0 — Tinoco p 0 0 0 0 0 0 .200 Daza cf 0 0 0 0 0 0 .188 e-Murphy ph 1 0 0 0 0 0 .281

New York 100 001 014_7 10 1 Colorado 010 111 000_4 11 0

a-singled for Almonte in the 6th. b-grounded out for Familia in the 7th. c-flied out for Nuñez in the 8th. d-walked for Rivera in the 9th. e-grounded out for Daza in the 9th.

1-ran for Frazier in the 8th. 2-ran for Ramos in the 9th.

E_Rosario (17). LOB_New York 8, Colorado 8. 2B_Canó (25). HR_McNeil (22), off Hoffman; P.Alonso (49), off Hoffman; Hilliard 2 (4), off Syndergaard. RBIs_McNeil (71), P.Alonso 2 (113), Conforto (83), Nimmo (24), Lugo (1), Hilliard 2 (7), Blackmon (80), Tapia (39). SB_Arenado (3), Hampson 2 (11), Tapia (7), Story (21). SF_Blackmon.

Runners left in scoring position_New York 5 (Canó, Rivera, Rosario); Colorado 6 (Blackmon 2, Desmond, McMahon). RISP_New York 2 for 8; Colorado 1 for 7.

Runners moved up_Canó 2. GIDP_Canó, Story.

DP_New York 1 (Rosario, Canó, P.Alonso); Colorado 2 (Desmond, McMahon, Desmond; Story, Hampson, McMahon).

New York IP H R ER BB SO NP ERA Syndergaard 5 2-3 10 4 4 2 6 108 4.22 Familia 1-3 0 0 0 0 1 6 6.05 Brach 1 0 0 0 0 1 15 4.91 Lugo, W, 7-4 2 1 0 0 0 3 31 2.75

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Hoffman 5 1-3 5 2 2 1 3 86 6.71 Diehl 0 0 0 0 1 0 5 27.00 Almonte, H, 1 2-3 0 0 0 0 0 9 5.87 Pazos, H, 3 1 1 0 0 0 0 8 0.00 Tinoco, H, 2 1-3 1 1 0 1 0 11 4.73 Diaz, L, 5-4, BS, 4-7 2-3 2 4 4 2 1 29 4.50 Harvey 1 1 0 0 1 0 15 3.86

Diehl pitched to 1 batters in the 6th

Inherited runners-scored_Familia 2-0, Diehl 2-0, Almonte 3-0, Diaz 2-1, Harvey 3-3. HBP_Hoffman (P.Alonso). WP_Familia, Diehl. PB_Nuñez (2).

Umpires_Home, Kerwin Danley; First, Mike Estabrook; Second, Ryan Blakney; Third, Chad Fairchild.

T_3:43. A_30,174 (50,398).

