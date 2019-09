NFL Injury Report

By The Associated Press

NEW YORK (AP) — The National Football League injury report, as provided by the league (OUT – Definitely will not play; DNP – Did not practice; LIMITED – Limited participation in practice; FULL – Full participation in practice):

Thursday

TENNESSEE TITANS at JACKSONVILLE JAGUARS — TITANS: OUT: RB David Fluellen (hamstring), CB Chris Milton (collarbone), G Kevin Pamphile (knee). QUESTIONABLE: LB Wesley Woodyard (quadricep). DNP: RB David Fluellen (hamstring), CB Chris Milton (collarbone), G Kevin Pamphile (knee), LB Wesley Woodyard (quadricep). FULL: LB Daren Bates (groin), WR A.J. Brown (knee), CB Malcolm Butler (hip), S Dane Cruikshank (ankle), G Jamil Douglas (knee), LB Reggie Gilbert (knee), QB Marcus Mariota (quadricep). JAGUARS: OUT: LB D.J. Alexander (hamstring), TE Josh Oliver (hamstring). QUESTIONABLE: CB A.J. Bouye (hip), CB Josh Robinson (foot). DNP: LB D.J. Alexander (hamstring), TE Josh Oliver (hamstring). LIMITED: CB A.J. Bouye (hip), WR Chris Conley (hip), C Brandon Linder (knee), CB Josh Robinson (foot). FULL: WR D.J. Chark (ankle), S Ronnie Harrison (ankle), WR Marqise Lee (knee), DE Yannick Ngakoue (hamstring), T Cedric Ogbuehi (hamstring), T Cam Robinson (knee).

Sunday

ATLANTA FALCONS at INDIANAPOLIS COLTS — FALCONS: DNP: RB Kenjon Barner (ankle), P Matt Bosher (groin), T Kaleb McGary (knee). LIMITED: T Matt Gono (back), S Keanu Neal (groin), TE Luke Stocker (foot). COLTS: DNP: LB Darius Leonard (concussion), RB Marlon Mack (calf). LIMITED: CB Pierre Desir (knee), WR T.Y. Hilton (quadricep), DE Al-Quadin Muhammad (shoulder), DE Jabaal Sheard (knee), DE Kemoko Turay (neck), RB Jonathan Williams (rib). FULL: QB Jacoby Brissett (knee).

BALTIMORE RAVENS at KANSAS CITY CHIEFS — RAVENS: No Report. CHIEFS: No Report.

Advertisement

CAROLINA PANTHERS at ARIZONA CARDINALS — PANTHERS: DNP: S Rashaan Gaulden (groin), T Brandon Greene (neck), LB Bruce Irvin (hamstring), QB Cam Newton (foot), DE Kawann Short (shoulder). LIMITED: TE Greg Olsen (back). CARDINALS: No report.

CINCINNATI BENGALS at BUFFALO BILLS — BENGALS: DNP: TE Tyler Eifert (not injury related), DT Ryan Glasgow (thigh), T Cordy Glenn (concussion), WR A.J. Green (ankle), G Michael Jordan (knee), DE Carl Lawson (hamstring), T Andre Smith (groin), CB B.W. Webb (forearm), DE Kerry Wynn (concussion). LIMITED: TE C.J. Uzomah (foot). BILLS: DNP: LB Lorenzo Alexander (rest), WR John Brown (rest), CB Taron Johnson (hamstring), T Ty Nsekhe (rest), RB Devin Singletary (hamstring). LIMITED: WR Andre Roberts (quadricep), CB Tre’Davious White (neck). FULL: TE Tyler Kroft (foot).

DENVER BRONCOS at GREEN BAY PACKERS — BRONCOS: No Report. PACKERS: DNP: DE Montravius Adams (shoulder), TE Jimmy Graham (groin), WR Jake Kumerow (shoulder). LIMITED: T Bryan Bulaga (not injury related), LB Oren Burks (chest), LB Kyler Fackrell (shoulder), LB Blake Martinez (shoulder), S Darnell Savage (shin), WR Darrius Shepherd (hamstring), CB Tramon Williams (not injury related). FULL: DE Fadol Brown (knee), DT Kenny Clark (calf), CB Ka’dar Hollman (neck), CB Kevin King (chest), S Will Redmond (ankle), LB Za’Darius Smith (ankle).

DETROIT LIONS at PHILADELPHIA EAGLES — LIONS: LIMITED: LB Jarrad Davis (ankle), T Taylor Decker (back), DE Da’Shawn Hand (elbow), S C.J. Moore (heel). EAGLES: DNP: RB Corey Clement (shoulder), TE Dallas Goedert (calf), WR DeSean Jackson (abdomen), WR Alshon Jeffery (calf), DT Timmy Jernigan (foot), T Jordan Mailata (back). LIMITED: DE Derek Barnett (shoulder), DT Fletcher Cox (toe), S Johnathan Cyprien (knee), S Rudy Ford (hamstring), LB Nathan Gerry (knee, calf), LB Kamu Grugier-Hill (knee). FULL: QB Nate Sudfeld (left wrist).

HOUSTON TEXANS at LOS ANGELES CHARGERS — TEXANS: LIMITED: WR Will Fuller (not injury related), WR DeAndre Hopkins (ribs), RB Taiwan Jones (hamstring), G Senio Kelemete (wrist), S A.J. Moore (knee), T Laremy Tunsil (ankle). FULL: LB Dylan Cole (back), S Tashaun Gipson (wrist), RB Carlos Hyde (shoulder), C Greg Mancz (ankle), S Justin Reid (shoulder). CHARGERS: No Report.

LOS ANGELES RAMS at CLEVELAND BROWNS — RAMS: No Report. BROWNS: DNP: S Morgan Burnett (quadricep), T Christopher Hubbard (foot), LB Christian Kirksey (chest), T Kendall Lamm (knee), TE David Njoku (concussion, wrist), DT Larry Ogunjobi (ankle), S Damarious Randall (concussion), DE Chris Smith (not injury related), LB Adarius Taylor (ankle). LIMITED: G Joel Bitonio (abdomen), WR Rashard Higgins (knee). FULL: WR Odell Beckham (hip), RB Dontrell Hilliard (concussion), K Austin Seibert (right hip).

MIAMI DOLPHINS at DALLAS COWBOYS — DOLPHINS: DNP: S Reshad Jones (ankle), WR Albert Wilson (hip, calf). LIMITED: LB Trent Harris (foot), S Bobby McCain (shoulder), CB Ken Webster (illness). FULL: DE Charles Harris (wrist), QB Josh Rosen (knee). COWBOYS: DNP: WR Tavon Austin (concussion), DE Tyrone Crawford (hip), WR Michael Gallup (knee), LB Luke Gifford (ankle), DT Antwaun Woods (knee), S Xavier Woods (ankle). FULL: WR Randall Cobb (rib), WR Amari Cooper (foot), S Jeff Heath (knee), TE Blake Jarwin (foot), LB Sean Lee (knee), G Zack Martin (back), TE Dalton Schultz (foot), S Donovan Wilson (ankle).

NEW ORLEANS SAINTS at SEATTLE SEAHAWKS — SAINTS: No Report. SEAHAWKS: No Report.

NEW YORK GIANTS at TAMPA BAY BUCCANEERS — GIANTS: DNP: CB Grant Haley (illness), WR Cody Latimer (concussion), G Kevin Zeitler (shoulder). LIMITED: TE Garrett Dickerson (quadricep), WR Sterling Shepard (concussion), WR Darius Slayton (hamstring). BUCCANEERS: DNP: LB Devante Bond (hamstring), CB Jamel Dean (ankle), QB Blaine Gabbert (left shoulder), LB Devin White (knee). LIMITED: DT Beau Allen (heat related), LB Shaquil Barrett (groin), LB Carl Nassib (calf), WR Breshad Perriman (quadricep). FULL: C Ryan Jensen (shoulder), DT Rakeem Nunez-Roches (fibula), QB Jameis Winston (foot).

NEW YORK JETS at NEW ENGLAND PATRIOTS — JETS: DNP: WR Josh Bellamy (shoulder), RB Trenton Cannon (ankle), QB Sam Darnold (illness), LB Jordan Jenkins (calf), LB C.J. Mosley (groin), WR Demaryius Thomas (hamstring, knee), DT Quinnen Williams (ankle). LIMITED: T Kelvin Beachum (ankle), DT Steve McLendon (hip), S Rontez Miles (hip), G Brian Winters (shoulder). FULL: WR Braxton Berrios (hamstring), DE John Franklin (foot), LB Harvey Langi (knee), G Alex Lewis (shoulder), LB Frankie Luvu (hand), S Marcus Maye (calf). PATRIOTS: DNP: LB Shilique Calhoun (not injury related), RB James Develin (neck). LIMITED: T Caleb Benenoch (calf), QB Tom Brady (calf), T Marcus Cannon (shoulder), TE Matt LaCosse (ankle). FULL: RB Brandon Bolden (hamstring).

OAKLAND RAIDERS at MINNESOTA VIKINGS — RAIDERS: DNP: T Trenton Brown (knee), WR Dwayne Harris (ankle), G Gabe Jackson (knee). LIMITED: LB Vontaze Burfict (shoulder, knee), CB Gareon Conley (neck), RB Josh Jacobs (hip), DT Corey Liuget (knee), WR J.J. Nelson (ankle), S Curtis Riley (hip), WR Tyrell Williams (hip). VIKINGS: DNP: CB Mackensie Alexander (elbow), LB Ben Gedeon (groin). LIMITED: LB Anthony Barr (groin), LB Kentrell Brothers (wrist, hamstring), G Pat Elflein (knee), S Jayron Kearse (hip), DT Shamar Stephen (knee). FULL: DE Everson Griffen (elbow), CB Mike Hughes (knee).

PITTSBURGH STEELERS at SAN FRANCISCO 49ERS — STEELERS: No Report. 49ERS: No Report.

Monday

CHICAGO BEARS at WASHINGTON REDSKINS — BEARS: No Report. REDSKINS: No Report.

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.