NHRA-Mopar Express Lane Nationals Qualifying

By The Associated Press

Saturday At Maple Grove Raceway Mohnton, Pa. Sunday’s first-round pairings Top Fuel

1. Brittany Force, 3.623 seconds, 331.61 mph vs. 16. Todd Paton, 9.993, 66.59; 2. Leah Pritchett, 3.673, 332.92 vs. 15. Lex Joon, 4.804, 153.75; 3. Doug Kalitta, 3.688, 332.59 vs. 14. Smax Smith, 4.578, 197.68; 4. Richie Crampton, 3.689, 328.14 vs. 13. Dan Mercier, 4.001, 299.26; 5. Antron Brown, 3.689, 323.81 vs. 12. Terry McMillen, 3.792, 314.75; 6. Mike Salinas, 3.693, 328.78 vs. 11. Billy Torrence, 3.732, 327.03; 7. Austin Prock, 3.697, 328.94 vs. 10. Jordan Vandergriff, 3.712, 325.77; 8. Steve Torrence, 3.697, 328.62 vs. 9. Clay Millican, 3.702, 319.14.

Funny Car

1. Ron Capps, Dodge Charger, 3.837, 339.28 vs. 16. Mike McIntire, Toyota, 4.708, 176.21; 2. Bob Tasca III, Ford Mustang, 3.866, 332.67 vs. 15. John Smith, Charger, 4.197, 298.80; 3. Jack Beckman, Charger, 3.876, 331.77 vs. 14. Jim Campbell, Charger, 4.103, 314.83; 4. Tim Wilkerson, Mustang, 3.879, 324.90 vs. 13. Terry Haddock, Mustang, 4.094, 303.37; 5. John Force, Chevy Camaro, 3.889, 334.40 vs. 12. Cruz Pedregon, Charger, 3.979, 328.22; 6. Robert Hight, Camaro, 3.895, 330.07 vs. 11. Jonnie Lindberg, Mustang, 3.937, 318.09; 7. Tommy Johnson Jr., Charger, 3.905, 326.95 vs. 10. J.R. Todd, Toyota Camry, 3.916, 314.17; 8. Shawn Langdon, Camry, 3.910, 328.86 vs. 9. Matt Hagan, Charger, 3.913, 333.66. Did Not Qualify: 17. Mike Smith, 7.192, 111.19.

Pro Stock

1. Erica Enders, Chevy Camaro, 6.480, 211.96 vs. 16. David Miller, Dodge Dart, 6.752, 201.52; 2. Alex Laughlin, Camaro, 6.486, 212.19 vs. 15. Val Smeland, Camaro, 6.635, 209.49; 3. Jason Line, Camaro, 6.489, 212.49 vs. 14. Wally Stroupe, Camaro, 6.598, 209.62; 4. Deric Kramer, Camaro, 6.491, 211.46 vs. 13. Chris McGaha, Camaro, 6.592, 209.95; 5. Jeg Coughlin, Camaro, 6.499, 212.03 vs. 12. Bob Benza, Camaro, 6.584, 200.77; 6. Bo Butner, Camaro, 6.511, 212.06 vs. 11. Aaron Stanfield, Camaro, 6.582, 210.41; 7. Matt Hartford, Camaro, 6.513, 210.87 vs. 10. Greg Anderson, Camaro, 6.535, 211.30; 8. Kenny Delco, Camaro, 6.525, 210.87 vs. 9. Fernando Cuadra, Camaro, 6.528, 211.59. Did Not Qualify: 17. Alan Prusiensky, 7.417, 143.26.

Pro Stock Motorcycle

1. Angelle Sampey, Harley-Davidson, 6.761, 197.51 vs. 16. Jianna Salinas, Suzuki, 7.317, 186.07; 2. Andrew Hines, Harley-Davidson, 6.774, 198.64 vs. 15. Michael Ray, Victory, 7.215, 159.76; 3. Karen Stoffer, Suzuki, 6.790, 198.90 vs. 14. Ron Tornow, Buell, 7.041, 187.73; 4. Steve Johnson, Suzuki, 6.810, 196.24 vs. 13. Kelly Clontz, Suzuki, 6.919, 193.65; 5. Hector Arana Jr, EBR, 6.812, 197.97 vs. 12. Ryan Oehler, EBR, 6.911, 194.38; 6. Eddie Krawiec, Harley-Davidson, 6.812, 197.88 vs. 11. Angie Smith, EBR, 6.857, 197.16; 7. Jerry Savoie, Suzuki, 6.813, 196.44 vs. 10. Hector Arana, EBR, 6.855, 197.62; 8. Matt Smith, EBR, 6.824, 199.52 vs. 9. Scotty Pollacheck, EBR, 6.843, 197.74.

