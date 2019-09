Omega European Masters Leading Scores

By The Associated Press

Sunday At Crans-sur-Sierre GC Crans Montana, Switzerland Purse: $2.77 million Yardage: 6,848; Par: 70 Final x-won on first playoff hole x-Sebastian Soderberg, Sweden 64-70-66-66—266 Lorenzo Gagli, Italy 64-68-67-67—266 Rory McIlroy, Northern Ireland 67-63-69-67—266 Andres Romero, Argentina 69-61-66-70—266 Kalle Samooja, Finland 66-71-62-67—266 Adri Arnaus, Spain 66-67-70-64—267 Mike Lorenzo-Vera, France 63-72-67-65—267 Tommy Fleetwood, England 65-65-68-70—268 Lucas Herbert, Australia 70-67-67-64—268 Wade Ormsby, Australia 66-64-67-71—268 Matthias Schwab, Austria 63-67-70-68—268 Christian Bezuidenhout, South Africa 67-67-65-70-269 Gavin Green, Malaysia 65-64-69-71—269 Scott Jamieson, Scotland 70-65-67-67—269 Marcus Kinhult, Sweden 67-72-65-65—269 Renato Paratore, Italy 67-66-67-69—269 Andrea Pavan, Italy 70-68-66-65—269 Thomas Pieters, Belgium 67-67-70-65—269 Erik van Rooyen, South Africa 65-69-68-67—269 Also Sergio Garcia, Spain 66-68-66-71—271 Sean Crocker, United States 68-67-68-69—272 Lee Westwood, England 67-72-64-69—272 Troy Merritt, United States 67-71-70-66—274 Eddie Pepperell, England 70-66-67-71—274 Matthew Fitzpatrick, England 69-69-73-69—280

