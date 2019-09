PGA _ The Greenbrier Scores

By The Associated Press

Saturday At The Old White TPC White Sulphur Springs, W.Va. Purse: $7.5 million Yardage: 7,292; Par 70 (34-36) Third Round Joaquin Niemann 65-62-68—195 Richy Werenski 67-65-65—197 Nate Lashley 68-64-65—197 Robby Shelton 62-65-70—197 Adam Long 66-62-70—198 Scottie Scheffler 65-62-71—198 Joseph Bramlett 67-67-65—199 Harris English 66-65-68—199 Patrick Rodgers 68-66-66—200 Tom Hoge 68-65-67—200 Sungjae Im 66-67-67—200 Sebastián Muñoz 69-66-66—201 Mark Anderson 68-66-67—201 Mark Hubbard 64-70-67—201 Brian Harman 65-66-70—201 Scott Brown 66-70-66—202 Keegan Bradley 67-68-67—202 Matt Jones 68-66-68—202 Austin Cook 66-68-68—202 Kevin Na 64-70-68—202 Scott Harrington 64-69-69—202 Harry Higgs 67-66-69—202 Jason Dufner 67-66-69—202 Bronson Burgoon 65-68-69—202 Grayson Murray 66-67-69—202 Lanto Griffin 64-68-70—202 Morgan Hoffmann 66-65-71—202 Sam Ryder 65-66-71—202 Tyler McCumber 70-66-67—203 Bud Cauley 69-67-67—203 Russell Henley 68-68-67—203 Andrew Novak 66-69-68—203 Scott Piercy 69-65-69—203 Byeong Hun An 67-67-69—203 Zack Sucher 64-69-70—203 Harold Varner III 65-66-72—203 Cameron Smith 67-64-72—203 Kevin Chappell 71-59-73—203 Dominic Bozzelli 67-69-68—204 Viktor Hovland 68-68-68—204 Doug Ghim 65-71-68—204 Doc Redman 69-67-68—204 Vince Covello 67-67-70—204 D.J. Trahan 67-67-70—204 Sung Kang 65-71-69—205 Rhein Gibson 71-65-69—205 J.J. Spaun 66-70-69—205 Bubba Watson 69-67-69—205 Roberto Castro 67-68-70—205 Joel Dahmen 69-65-71—205 Rob Oppenheim 65-68-72—205 David Hearn 67-69-70—206 Sebastian Cappelen 69-67-70—206 Brendan Steele 69-67-70—206 Cameron Tringale 66-69-71—206 Hank Lebioda 67-67-72—206 Martin Laird 66-68-72—206 Denny McCarthy 72-61-73—206 Beau Hossler 69-67-71—207 Johnson Wagner 70-66-71—207 Peter Uihlein 68-68-71—207 Brice Garnett 68-68-71—207 Nick Taylor 70-65-72—207 Cameron Percy 67-67-73—207 Jonathan Byrd 71-65-72—208 Danny Lee 70-66-72—208 Robert Streb 69-65-77—211

