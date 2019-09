PGA Tour FedEx Cup Leaders

By The Associated Press

Through Sept. 22

Points Money 0. Wyndham Clark 0 $0 0. Ryan Armour 0 $0 0. Ryan Blaum 0 $0 0. Ryan Brehm 0 $0 0. Matt Every 0 $0 0. Tyler Duncan 0 $0 0. Zac Blair 0 $0 0. Corey Conners 0 $0 0. Chris Baker 0 $0 1. Sebastian Munoz 585 $1,423,625 2. Joaquin Niemann 506 $1,365,312 3. Nate Lashley 134 $366,094 3. Sungjae Im 343 $811,575 4. Tom Hoge 315 $844,230 6. Byeong Hun An 198 $474,435 7. Brian Harman 190 $489,844 8. Richy Werenski 179 $453,544 8. Harris English 220 $574,324 9. Scottie Scheffler 137 $346,175 10. Viktor Hovland 70 $189,375 11. Bronson Burgoon 129 $300,405 12. Lanto Griffin 125 $312,825 14. Bud Cauley 53 $129,375 14. Kevin Na 53 $129,375 15. Robby Shelton 111 $277,989 16. Dominic Bozzelli 94 $227,265 17. Adam Long 89 $188,445 19. Scott Piercy 43 $92,175 19. Harold Varner III 43 $92,175 20. Zack Sucher 78 $59,732 21. Matt Jones 70 $189,375 21. Mark Hubbard 70 $189,375 24. Keegan Bradley 33 $59,732 24. Cameron Percy 69 $169,875 25. Denny McCarthy 69 $132,300 26. Cameron Tringale 67 $141,709 29. Austin Cook 53 $129,375 29. Joseph Bramlett 53 $129,375 33. Peter Uihlein 51 $90,229 35. Harry Higgs 43 $92,175 36. Joel Dahmen 15 $31,159 36. Brendan Steele 15 $31,159 36. Danny Lee 15 $31,159 38. Mark Anderson 41 $31,159 39. David Hearn 41 $76,020 40. Doc Redman 40 $75,770 41. Robert Streb 39 $75,045 42. Scott Brown 38 $71,580 44. Nick Taylor 33 $59,732 44. Cameron Smith 33 $59,732 44. Rob Oppenheim 33 $59,732 44. Scott Harrington 33 $59,732 46. Kevin Chappell 8 $19,035 46. Sung Kang 8 $19,035 46. Bubba Watson 8 $19,035 49. Cameron Davis 26 $42,364 49. Cameron Champ 26 $42,364 49. Stewart Cink 26 $42,364 55. J.J. Spaun 24 $49,730 56. Morgan Hoffmann 24 $44,850 56. Doug Ghim 24 $44,850 56. Sam Ryder 24 $44,850 61. Hank Lebioda 15 $31,159 61. D.J. Trahan 15 $31,159 61. Brice Garnett 15 $31,159 61. Grayson Murray 15 $31,159 66. Beau Hossler 4 $15,825 71. Jonathan Byrd 14 $34,347 72. Roberto Castro 12 $32,988 73. Patrick Rodgers 12 $33,555 74. Russell Henley 11 $32,262 75. Sebastian Cappelen 10 $31,512 76. Ben Crane 10 $18,829 76. Sam Burns 10 $18,829 83. Vince Covello 8 $19,035 83. Tyler McCumber 8 $19,035 83. Martin Laird 8 $19,035 91. Rhein Gibson 5 $16,950 91. Jason Dufner 5 $16,950 94. Alex Cejka 5 $14,520 94. Rafael Campos 5 $14,520 97. Johnson Wagner 4 $16,200 100. Ricky Barnes 4 $0 102. Daniel Chopra 3 $13,794

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.