Pittsburgh 4, San Francisco 2

By The Associated Press

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 4 8 4 1 4 Frazier 2b 4 0 1 1 0 0 .278 Reynolds cf 4 1 1 0 0 2 .325 Moran 3b 4 0 0 0 0 1 .280 González 3b 0 0 0 0 0 0 .220 Bell 1b 4 0 1 0 0 0 .277 Osuna rf 4 0 1 1 0 0 .261 Tucker ss 4 1 1 0 0 0 .214 Kramer lf 1 0 0 1 1 0 .273 Ríos p 0 0 0 0 0 0 — Kela p 0 0 0 0 0 0 — R.Rodríguez p 0 0 0 0 0 0 — a-Cabrera ph 1 0 0 0 0 0 .281 Vázquez p 0 0 0 0 0 0 .000 Stallings c 4 1 2 1 0 1 .268 Musgrove p 1 1 1 0 0 0 .149 Reyes lf 1 0 0 0 0 0 .172

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 2 8 2 2 13 Yastrzemski lf-rf 5 0 1 0 0 3 .267 Posey c 5 1 1 0 0 1 .257 Belt 1b 4 0 1 0 0 1 .230 Longoria 3b 4 1 1 2 0 1 .259 Pillar cf 4 0 1 0 0 1 .268 Crawford ss 3 0 1 0 1 1 .226 Davis rf 2 0 0 0 0 1 .143 1-Rickard pr-lf 0 0 0 0 1 0 .267 Dubon 2b 3 0 0 0 0 1 .279 Suarez p 0 0 0 0 0 0 .000 B.Smith p 0 0 0 0 0 0 — b-Solano ph 1 0 1 0 0 0 .330 Samardzija p 2 0 1 0 0 1 .122 Joseph 2b 1 0 0 0 0 1 .067 c-Slater ph 1 0 0 0 0 1 .259

Pittsburgh 100 110 100_4 8 0 San Francisco 000 002 000_2 8 0

a-lined out for R.Rodríguez in the 9th. b-singled for B.Smith in the 9th. c-struck out for Joseph in the 9th.

1-ran for Davis in the 6th.

LOB_Pittsburgh 4, San Francisco 9. 2B_Osuna (19). 3B_Tucker (1), Musgrove (1), Belt (3). HR_Stallings (6), off Samardzija; Longoria (19), off Ríos. RBIs_Osuna (34), Kramer (2), Frazier (46), Stallings (12), Longoria 2 (64). SB_Reynolds (3). CS_Kramer (1). SF_Kramer. S_Musgrove.

Runners left in scoring position_Pittsburgh 4 (Tucker, Frazier, Bell); San Francisco 5 (Longoria 2, Dubon, Posey). RISP_Pittsburgh 2 for 5; San Francisco 0 for 8.

Runners moved up_Belt.

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Musgrove, W, 10-12 5 4 0 0 0 7 72 4.52 Ríos, H, 1 1 2 2 2 1 1 24 3.38 Kela, H, 6 1 0 0 0 0 2 12 2.45 R.Rodríguez, H, 15 1 1 0 0 0 1 13 3.75 Vázquez, S, 28-31 1 1 0 0 1 2 28 1.65

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Samardzija, L, 10-12 6 1-3 8 4 4 1 2 95 3.72 Suarez 1 2-3 0 0 0 0 1 18 6.11 B.Smith 1 0 0 0 0 1 8 0.00

HBP_Ríos (Davis).

Umpires_Home, Ryan Blakney; First, Chad Fairchild; Second, Mike Estabrook; Third, Greg Gibson.

T_2:57. A_30,918 (41,915).

