Pittsburgh 6, Colorado 2

By The Associated Press

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Totals 39 6 14 5 2 8 Frazier 2b 5 1 2 1 0 1 .274 Reynolds lf 5 2 3 0 0 0 .335 Marte cf 4 1 1 1 1 1 .295 Bell 1b 5 0 2 1 0 0 .280 Moran 3b 4 0 2 1 1 1 .291 Osuna rf 5 0 0 0 0 2 .281 Díaz c 4 0 2 0 0 1 .251 E.González ss 4 0 1 0 0 1 .207 Brault p 2 1 1 1 0 1 .303 Rodríguez p 0 0 0 0 0 0 — Kela p 0 0 0 0 0 0 — Cabrera ph 1 0 0 0 0 0 .278 Musgrove pr 0 1 0 0 0 0 .130 Vázquez p 0 0 0 0 0 0 .000

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 2 4 2 3 9 Story ss 4 0 0 0 0 1 .296 Blackmon rf 3 0 0 0 1 1 .317 Arenado 3b 3 1 1 1 1 0 .311 Desmond lf 3 0 0 0 1 1 .257 McMahon 1b 4 1 1 0 0 3 .260 Hampson cf 4 0 0 0 0 0 .214 Valaika 2b 4 0 1 0 0 2 .137 Wolters c 3 0 1 1 0 0 .279 Hoffman p 1 0 0 0 0 0 .200 Daza ph 1 0 0 0 0 0 .219 Tinoco p 0 0 0 0 0 0 .200 Pazos p 0 0 0 0 0 0 — Murphy ph 1 0 0 0 0 0 .280 Estévez p 0 0 0 0 0 0 — Diaz p 0 0 0 0 0 0 — Hilliard ph 1 0 0 0 0 1 .294

Pittsburgh 100 010 202_6 14 2 Colorado 000 001 100_2 4 3

a-grounded out for Hoffman in the 5th. b-pinch hit for Pazos in the 7th. c-reached on error for Kela in the 9th. d-struck out for Diaz in the 9th.

1-ran for Cabrera in the 9th.

E_Moran (12), Frazier (6), Arenado (9), McMahon 2 (14). LOB_Pittsburgh 9, Colorado 7. 2B_Moran (26). HR_Frazier (8), off Hoffman; Brault (1), off Tinoco; Arenado (35), off Brault. RBIs_Frazier (38), Bell (110), Brault (2), Marte (79), Moran (77), Arenado (105), Wolters (35). SB_Hampson (7). CS_Marte (6). S_Brault.

Advertisement

Runners left in scoring position_Pittsburgh 5 (Osuna 2, Frazier 2, Moran); Colorado 4 (McMahon, Daza, Story, Hilliard). RISP_Pittsburgh 2 for 12; Colorado 1 for 8.

Runners moved up_Frazier, Wolters. GIDP_Moran, Wolters.

DP_Pittsburgh 1 (Frazier, E.González, Bell); Colorado 1 (Valaika, Arenado, McMahon).

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Brault W,4-3 6 1-3 4 2 1 2 5 82 3.88 Rodríguez H,13 2-3 0 0 0 0 1 13 3.79 Kela H,4 1 0 0 0 1 1 17 2.66 Vázquez 1 0 0 0 0 2 15 1.65

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Hoffman L,1-5 5 9 2 2 1 3 84 7.35 Tinoco 1 2-3 3 2 1 1 1 23 4.34 Pazos 1-3 0 0 0 0 1 3 0.00 Estévez 1 0 0 0 0 2 16 4.19 Diaz 1 2 2 0 0 1 21 4.53

Inherited runners-scored_Rodríguez 2-0, Pazos 1-0. HBP_Vázquez (Wolters). WP_Vázquez.

Umpires_Home, Tom Hallion; First, Todd Tichenor; Second, Ben May; Third, Adam Hamari.

T_3:19. A_32,685 (50,398).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.