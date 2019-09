Pittsburgh 6, San Francisco 3

By The Associated Press

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 6 9 5 4 11 Newman ss 5 1 1 0 0 2 .312 Reynolds cf 5 0 0 0 0 3 .326 Moran 3b 5 0 2 1 0 2 .283 Bell 1b 4 0 0 0 1 1 .277 Osuna rf 4 3 2 0 1 0 .261 Frazier 2b 4 1 2 1 0 1 .279 Díaz c 2 0 0 1 0 0 .248 Kramer lf 2 0 1 1 0 1 .300 b-Reyes ph-lf 0 1 0 0 2 0 .173 Agrazal p 2 0 0 0 0 0 .053 Feliz p 0 0 0 0 0 0 — c-Tucker ph 1 0 1 1 0 0 .213 Kela p 0 0 0 0 0 0 — R.Rodríguez p 0 0 0 0 0 0 — e-Cabrera ph 1 0 0 0 0 1 .282 Liriano p 0 0 0 0 0 0 1.000 Vázquez p 0 0 0 0 0 0 .000

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 3 3 3 3 9 Yastrzemski lf 4 0 1 0 0 2 .268 Dubon 2b 3 0 0 1 1 0 .300 Belt 1b 3 0 0 0 0 1 .230 f-Slater ph-1b 1 0 0 0 0 1 .261 Vogt c 4 0 0 0 0 1 .269 Pillar cf 4 1 1 0 0 0 .268 Crawford ss 2 1 0 0 1 0 .225 g-Solano ph 1 0 0 0 0 0 .327 Davis rf 4 1 1 1 0 2 .158 Joseph 3b 3 0 0 1 0 2 .071 Webb p 1 0 0 0 0 0 .000 B.Smith p 0 0 0 0 0 0 — a-Shaw ph 0 0 0 0 1 0 .143 Selman p 0 0 0 0 0 0 — Rogers p 0 0 0 0 0 0 — Coonrod p 0 0 0 0 0 0 — d-Rickard ph 1 0 0 0 0 0 .267 Barraclough p 0 0 0 0 0 0 — Menez p 0 0 0 0 0 0 .000

Pittsburgh 020 111 010_6 9 2 San Francisco 000 030 000_3 3 2

a-walked for B.Smith in the 5th. b-walked for Kramer in the 6th. c-doubled for Feliz in the 6th. d-grounded out for Coonrod in the 7th. e-struck out for R.Rodríguez in the 8th. f-struck out for Belt in the 8th. g-grounded out for Crawford in the 9th.

E_Agrazal (1), Newman (11), Yastrzemski (2), Barraclough (1). LOB_Pittsburgh 8, San Francisco 4. 2B_Osuna 2 (18), Tucker (10). RBIs_Frazier (45), Kramer (1), Díaz (26), Moran (78), Tucker (11), Davis (2), Joseph (2), Dubon (5). SB_Newman (15). SF_Díaz. S_Díaz.

Runners left in scoring position_Pittsburgh 5 (Newman 2, Osuna, Reynolds); San Francisco 3 (Vogt 2). RISP_Pittsburgh 3 for 13; San Francisco 1 for 7.

Runners moved up_Frazier.

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Agrazal 4 3 3 2 1 2 62 4.91 Feliz, W, 3-4 1 0 0 0 2 2 21 3.66 Kela, H, 5 1 0 0 0 0 1 14 2.55 R.Rodríguez, H, 14 1 0 0 0 0 2 13 3.81 Liriano, H, 12 1 0 0 0 0 1 12 3.41 Vázquez, S, 27-30 1 0 0 0 0 1 6 1.68

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Webb, L, 1-2 4 2-3 7 4 4 1 4 81 6.75 B.Smith 1-3 0 0 0 0 0 3 0.00 Selman 2-3 1 1 1 1 1 20 6.00 Rogers 1-3 0 0 0 0 0 4 2.08 Coonrod 1 0 0 0 0 1 12 3.09 Barraclough 1 1 1 0 2 3 24 4.91 Menez 1 0 0 0 0 2 13 6.00

Inherited runners-scored_Feliz 2-1, B.Smith 2-0, Rogers 1-0. WP_Webb(2).

Umpires_Home, Greg Gibson; First, Ryan Blakney; Second, Chad Fairchild; Third, Mike Estabrook.

T_2:51. A_26,627 (41,915).

