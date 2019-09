Pittsburgh 6, San Francisco 4

By The Associated Press

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Totals 37 6 10 6 3 5 Newman 2b 5 1 1 2 0 0 .312 Reynolds cf 5 1 2 1 0 2 .328 Cabrera rf 5 0 1 1 0 1 .280 Osuna 1b 3 0 0 1 1 0 .262 Reyes lf 5 0 0 0 0 1 .177 Stallings c 3 1 2 1 0 0 .268 b-Kramer ph 1 1 1 0 0 0 .250 Vázquez p 0 0 0 0 0 0 .000 Tucker ss 4 0 1 0 0 0 .200 González 3b 2 0 1 0 1 0 .220 c-Bell ph 0 0 0 0 1 0 .279 1-Marte pr 0 1 0 0 0 0 .295 Moran 3b 0 0 0 0 0 0 .284 Williams p 2 0 0 0 0 1 .156 Feliz p 0 0 0 0 0 0 — a-Frazier ph 1 0 0 0 0 0 .279 Ríos p 0 0 0 0 0 0 — R.Rodríguez p 0 0 0 0 0 0 — d-Díaz ph-c 1 1 1 0 0 0 .250

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 4 9 4 3 10 Yastrzemski lf 2 2 0 0 2 1 .269 f-Slater ph 1 0 0 0 0 1 .268 Posey c 4 0 1 0 0 2 .257 Belt 1b 4 0 3 2 0 0 .231 Longoria 3b 4 0 1 1 0 1 .259 Pillar cf 4 1 1 0 0 1 .266 Crawford ss 4 0 1 0 0 1 .226 Davis rf 3 0 1 1 0 0 .167 Dubon 2b 4 1 1 0 0 0 .303 Bumgarner p 2 0 0 0 1 2 .119 Rogers p 0 0 0 0 0 0 — Abad p 0 0 0 0 0 0 — Gustave p 0 0 0 0 0 0 .000 e-Solano ph 1 0 0 0 0 1 .328

Pittsburgh 000 011 004_6 10 0 San Francisco 100 021 000_4 9 1

a-popped out for Feliz in the 7th. b-singled for Stallings in the 9th. c-walked for González in the 9th. d-singled for R.Rodríguez in the 9th. e-struck out for Gustave in the 9th. f-struck out for Yastrzemski in the 9th.

1-ran for Bell in the 9th.

E_Dubon (2). LOB_Pittsburgh 8, San Francisco 7. 2B_Reynolds (35), Cabrera (20), Tucker (9), Belt (26), Pillar (36). HR_Stallings (5), off Bumgarner. RBIs_Stallings (11), Cabrera (44), Newman 2 (55), Reynolds (66), Osuna (33), Longoria (62), Belt 2 (56), Davis (1). SB_Dubon (2), Yastrzemski (2). CS_Davis (1). SF_Osuna. S_Posey.

Runners left in scoring position_Pittsburgh 6 (González, Stallings, Reynolds, Reyes); San Francisco 3 (Crawford, Longoria, Yastrzemski). RISP_Pittsburgh 4 for 14; San Francisco 4 for 12.

Runners moved up_Tucker 2, Davis. GIDP_Longoria.

DP_Pittsburgh 1 (González, Newman, Osuna).

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Williams 5 2-3 8 4 4 3 6 101 5.21 Feliz 1-3 0 0 0 0 1 6 3.73 Ríos 1 0 0 0 0 1 10 0.00 R.Rodríguez, W, 4-5 1 1 0 0 0 0 9 3.88 Vázquez, S, 26-29 1 0 0 0 0 2 11 1.71

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Bumgarner 7 6 2 2 2 5 99 3.77 Rogers, H, 3 1 1 1 1 0 0 10 2.16 Abad, L, 0-2, H, 5 1-3 1 2 2 1 0 13 5.19 Gustave, BS, 1-2 2-3 2 1 0 0 0 19 1.80

Inherited runners-scored_Feliz 2-0, Abad 1-0, Gustave 3-3. HBP_Williams (Davis).

Umpires_Home, Chad Fairchild; First, Paul Emmel; Second, Ryan Blakney; Third, Mike Estabrook.

T_3:09. A_26,826 (41,915).

