Pittsburgh 9, Chicago Cubs 2

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 2 9 2 4 11 Rizzo 1b 4 0 1 0 0 0 .294 Caratini 1b 1 0 0 0 0 0 .269 Castellanos rf 5 0 0 0 0 1 .327 Zobrist 2b 4 0 2 0 0 1 .270 Norwood p 0 0 0 0 0 0 — Holland p 0 0 0 0 0 0 .000 d-Kemp ph 0 0 0 0 1 0 .185 Schwarber lf 4 0 2 0 1 1 .246 Contreras c 3 1 1 0 1 2 .273 Happ 3b 4 0 1 0 0 2 .230 Heyward cf 3 1 0 0 1 0 .253 Hoerner ss 4 0 2 2 0 0 .295 Hendricks p 3 0 0 0 0 3 .148 Phelps p 0 0 0 0 0 0 — Hultzen p 0 0 0 0 0 0 — Russell 2b 1 0 0 0 0 1 .225

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Totals 37 9 10 7 1 7 Newman ss 5 1 1 0 0 0 .309 Reynolds cf 5 0 0 1 0 0 .314 Frazier 2b 4 1 2 1 0 1 .281 Osuna 1b 3 1 1 0 1 0 .264 Moran 3b 4 1 1 1 0 1 .277 Stallings c 4 1 1 0 0 1 .269 Kramer rf 3 1 1 2 0 1 .182 Rodríguez p 0 0 0 0 0 0 — c-Elmore ph 1 1 1 0 0 0 .179 Kela p 0 0 0 0 0 0 — González lf 4 2 1 2 0 1 .236 Keller p 1 0 0 0 0 1 .000 Stratton p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Joseph ph 1 0 0 0 0 0 .200 Liriano p 0 0 0 0 0 0 1.000 b-Reyes ph-rf 2 0 1 0 0 1 .194

Chicago 000 100 010_2 9 5 Pittsburgh 000 000 72x_9 10 0

a-flied out for Stratton in the 6th. b-singled for Liriano in the 7th. c-singled for Rodríguez in the 8th. d-walked for Holland in the 9th.

E_Hoerner 2 (2), Happ (2), Zobrist (3), Hultzen (1). LOB_Chicago 11, Pittsburgh 5. 2B_Schwarber 2 (28), Hoerner (1), Contreras (18), Frazier (32), Kramer (1). HR_González (1), off Norwood. RBIs_Hoerner 2 (14), Moran (80), Kramer 2 (5), Reynolds (68), Frazier (49), González 2 (4). SB_Newman (16).

Runners left in scoring position_Chicago 8 (Happ 2, Contreras, Rizzo, Russell, Schwarber); Pittsburgh 3 (Osuna, Stallings). RISP_Chicago 1 for 10; Pittsburgh 5 for 12.

Runners moved up_Frazier.

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Hendricks, L, 11-10 6 6 6 5 0 5 85 3.51 Phelps 1-3 1 1 0 0 0 8 3.07 Hultzen 1-3 1 0 0 1 1 16 0.00 Norwood 2-3 2 2 2 0 1 28 4.26 Holland 2-3 0 0 0 0 0 12 3.29

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Keller 5 7 1 1 2 7 92 7.13 Stratton 1 0 0 0 0 1 12 3.40 Liriano, W, 5-3 1 0 0 0 0 0 9 3.44 Rodríguez 1 2 1 1 1 3 22 3.69 Kela 1 0 0 0 1 0 15 2.28

Inherited runners-scored_Phelps 1-0, Hultzen 2-2, Norwood 3-0.

Umpires_Home, Bruce Dreckman; First, Paul Nauert; Second, Ed Hickox; Third, Carlos Torres.

T_3:10. A_9,989 (38,362).

