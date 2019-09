Porsche European Open Leading Scores

By The Associated Press

Sunday At Green Eagle Golf Course Hamburg, Germany Purse: $2.2 million Yardage: 6,898; Par: 72 Final Paul Casey, England 66-73-69-66—274 Matthias Schwab, Austria 67-72-70-66—275 Bernd Ritthammer, Germany 71-66-70-68—275 Robert MacIntyre, Scotland 68-65-74-68—275 Bernd Wiesberger, Austria 71-69-72-64—276 Romain Wattel, France 72-74-67-64—277 Guido Migliozzi, Italy 71-68-72-67—278 Pablo Larrazábal, Spain 70-71-68-69—278 Ashley Chesters, England 71-71-70-67—279 Niklas Lemke, Sweden 71-73-68-67—279 Jeff Winther, Denmark 72-69-70-70—281 Padraig Harrington, Ireland 71-74-68-69—282 Louis de Jager, South Africa 72-69-71-70—282 Dominic Foos, Germany 74-67-75-67—283 Sam Horsfield, England 75-68-71-69—283 Ben Evans, England 69-73-68-73—283 Jaco van Zyl, South Africa 78-69-71-66—284 Hugo Leon, Chile 73-72-72-67—284 Sihwan Kim, United States 72-74-69-69—284 Thomas Pieters, Belgium 70-72-74-69—285 Joakim Lagergren, Sweden 77-69-69-70—285 Also Johannes Veerman, United States 76-69-76-68—289 Kurt Kitayama, United States 74-72-74-69—289 Patrick Reed, United States 74-72-71-72—289 Troy Merritt, United States 77-70-74-69—290 Xander Schauffele, United States 73-69-76-72—290

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.