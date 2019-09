Portland 1, Real Salt Lake 0

By The Associated Press

Real Salt Lake 0 0 — 0 Portland 1 0 — 1

First half_1, Portland, Valeri, 8 (Flores), 16th minute.

Second half_None.

Goalies_Real Salt Lake, Nick Rimando, Andrew Putna; Portland, Steve Clark, Kendall Mcintosh.

Yellow Cards_Dielna, Portland, 66th.

Red Cards_Zambrano, Portland, 90th+7.

Referee_Nima Saghafi. Assistant Referees_C.J. Morgante, Adam Garner, Geoff Gamble. 4th Official_Ramy Touchan.

A_25,218.

___

Lineups

Real Salt Lake_Nick Rimando; Justen Glad, Aaron Herrera, Nedum Onuoha, Donny Toia; Damir Kreilach, Everton Luiz, Kelyn Rowe (Sam Johnson, 78th), Albert Rusnak, Jefferson Savarino; Corey Baird (Joao Plata, 78th).

Portland_Steve Clark; Claude Dielna, Jorge Moreira, Bill Tuiloma, Jorge Villafana; Sebastian Blanco, Diego Chara, Andres Flores (Renzo Zambrano, 83rd), Diego Valeri (Eryk Williamson, 90th+3); Jeremy Ebobisse, Brian Fernandez (Marvin Loria, 85th).

